A Cuvio le sagre ripartono sotto l’insegna di ciliegie e musica

Con l’ammissione della Lombardia in zona bianca riaprono anche le varie feste paesane in presenza.

La sera del 22 febbraio 2020, lo staff della Pro loco di Cuvio che riordinava il parco delle feste, al termine della sfilata di Carnevale, non pensava certamente di dover aspettare cosi’ tanto tempo, prima di riaprire la cucina, riaccendere i fornelli e ridare vita ad una di quelle magnifiche sagre che caratterizzano l’estate valcuviana.

Ora, dopo oltre 16 mesi le feste ripartono, ma con moderazione, innanzitutto nel rispetto delle norme anti-covid.

Prenotazione, numero limitato, distanziamento e mascherine sono le principali disposizioni che regolamentano le iniziative di questo week-end al Parco Pancera di Cuvio.

Come da calendario a riaprire le feste è Arte ciliege e musica, la sagra organizzata dalla Pro Loco di Cuvio con il Patrocinio del Comune di Cuvio nei giorni 26 -27 giugno.

La due giorni inizierà sabato 26 con una serata musicale organizzata in collaborazione con l’associazione Momenti musicali del m° Adalberto Riva. Ad esibirsi giovani e giovanissimi musicanti, in una maratona canora e strumentale di oltre 4 ore, intervallata da un apericena. Alle 19.00 aprirà l’evento il Piccolo coro della Valcuvia, diretto dalla maestra Margherita Gianola: gruppo composto da bambini dai 4 agli 11 anni e che fa parte della galassia dell’ Antoniano di Bologna. Alle 19,45 sarà disponibile, per quanti avranno prenotato, l’apericena: un nutrito mix delle varie specialità che la cucina della Pro Loco da sempre prepara nelle proprie feste. A seguire suoneranno i giovani della Erios Junior Jazz orchestra. Gruppo di recente creazione nato nel 2018, costituito con la formazione classica delle Big band jazzistiche e composta da pianoforte, batteria, contrabbasso, tromboni, trombe e saxofoni. A formarlo sono una trentina di giovanissimi e selezionati talenti tra i 9 e i 20 anni provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Domenica 27 l’attenzione sarà tutta rivolta verso la rinomata cucina: il pranzo esclusivamente da asporto e su appuntamento, sarà debitamente confezionato con appositi contenitori biodegradabili e verrà consegnato a quanti avranno prenotato. Prenotazione da effettuare entro le ore 12 di sabato 26.

Il menu’ della giornata prevede: Risotto con ciliegie e gamberetti, fritto misto, patatine e ciliegie.

Nel pomeriggio, alle 17,30 di nuovo spazio ai più’ piccoli: intrattenimento con il clown Pallina mentre saranno disponibili gelato e ciliegie.

Tutti gli appuntamenti saranno esclusivamente in formato prenotazione obbligatoria sia per gli eventi

culturali e di spettacolo che per quelli enogastronomici.

Prenotazione da effettuarsi chiamando i seguenti numeri:

-per i concerti e apericena: 340 9466804 (Milva)

-per il pranzo: 333 4007156 (Giovanna)

-per il clown Pallina 339 5839570 (Lucia)

altre informazioni sul sito:www.cuvio.com