Dote comune: sei posti a disposizione dei tirocinanti negli uffici comunali

Anci Lombardia ha pubblicato l’Avviso n. 7/2021 di DoteComune 2021 per la selezione di tirocinanti da inserire nei Comuni della Lombardia. Il Comune di Busto Arsizio, ha richiesto n. 6 tirocinanti per 6 mesi nei seguenti settori: 1 tirocinio presso il Settore Risorse Finanziarie, 2 presso l’Ufficio Patrimonio e SUAP, 2 presso l’Ufficio Anagrafe e 1 tirocinio presso l’Ufficio Stampa.

L’avviso è attivo fino all’ 1 LUGLIO tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.dotecomune.it – AVVISO N. 7

DoteComune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, AnciLab e i Comuni che hanno aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto può avere una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali circa.

Sono destinatari del Programma “DoteComune 2021” cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. Non possono accedere al suddetto Programma: i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio. Compatibilmente con quanto previsto al punto precedente, possono partecipare al Programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità).

È previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.

E’ possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente ospitante.

E’ necessario presentare la domanda di partecipazione entro l’1 LUGLIO 2021, secondo le modalità previste nel bando, tramite PEC o mail all’indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo – via F.lli d’Italia, 12 (Attenzione: orari in emergenza Covid-19: solo su appuntamento chiamando il numero 0331-390232 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ).

Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ente www.comune.bustoarsizio.va.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. La pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Personale al numero 0331 390/224-466.