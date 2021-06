Riaperture, tornano i clienti nei bar e nei ristoranti e il pubblico negli stadi

BAR E RISTORANTI

Dal 1 giugno è possibile consumare cibo e bevande anche all’interno di bar, ristoranti, pizzerie. Rispettando le norme in vigore fino ad oggi e che restano ancora valide: distanziamento, igienizzazione della mani, misurazione delle temperature.

SPORT E STADI

Tornano gli spettatori in stadi e palazzetti, ma in numero limitato. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive, esclusivamente con posti a sedere pre assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

COSA SUCCEDERA’ NEI PROSSIMI GIORNI