Si dividono del strade del Varese e del ds Califano

Non sarà più Gianni Califano il direttore sportivo del Città di Varese. Dopo un anno, lungo e difficile, si separano così le strade dell’uomo mercato e della società biancorossa.

Arrivato nell’estate del 2020 con l’inizio del progetto Serie D, Califano ha costruito la squadra seguendo le indicazioni di David Sassarini e ha rivoluzionato la rosa con il cambio in panchina e l’arrivo di mister Ezio Rossi.

Califano ha lavorato in silenzio, incassato le critiche, ma il neo più grosso del suo percorso a Varese è stato quello di non essere riuscito a portare in città il terminale offensivo che serviva alla squadra.

Il comunicato del club

Il Città di Varese comunica che, con il termine ufficiale della stagione, si conclude la collaborazione con il direttore sportivo Gianni Califano.

In questa lunga stagione tutti abbiamo avuto modo di apprezzare Califano per le sue doti professionali e umane che, nei momenti di difficoltà, si sono rivelate preziose per permettere alla squadra di lavorare con serenità e superarli nel modo migliore.

A Califano va il sincero augurio delle migliori fortune professionali.