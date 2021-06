Tornano i martedì degli scacchi in piazza a Sesto Calende. Per gli amanti del più famoso gioco di strategia, ma anche per i semplici curiosi, quello del martedì sera a Sesto era diventato uno degli appuntamenti più sentiti della provincia, dove, sotto la Cupola di Salice, non sono mancate occasioni per confrontarsi in guerre di nervi e stratagemmi e opportunità di imparare le regoli di gioco, magari anche solo osservando le partite.

Un’iniziativa che con l’arrivo dell’estate anche quest’anno si rinnova grazie all’impegno del Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato di Sesto Calende, della Pro Loco e di Confcommercio Gallarate Malpensa, che insieme hanno voluto fortemente il ritorno delle scacchiere nella Piazza che si affaccia sul lungofiume.

«Gli scacchi tornano dunque ad occupare i tavolini del Bar Commercio di Piazza De Cristoforis che ha scelto di darne ospitalità – spiega il gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende -. Questo è possibile grazie al contributo offerto dal Circolo Scacchi Borgomanero che nasce nel 2011 e che vanta una esperienza ventennale nell’insegnamento di scacchi nelle Scuole, Primarie e Secondarie, per lo più di Borgomanero e d’intorni. Rinnoviamo quindi l’invito, che rimane gratuito, per ogni Martedì Sera, dalle 21:00 a Notte fonda, dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021».