Turisti in città con Tourist Line, il bus gratuito di Varese

Un itinerario tra le bellezze di Varese sul nuovo bus turistico gratuito è il progetto promosso dal Comune di Varese in collaborazione con l’agenzia del Tpl e Autolinee varesine che prende il via domenica 13 giugno. “Tourist Line, Varese tra arte e natura” ogni domenica fino al 26 settembre parte dalla stazione di Varese dalle 9.36 con 12 fermate nei luoghi più significativi della città: il centro storico, Parco di Villa Mylius, Villa Panza/Ville Ponti, Ippodromo, Villa Toeplitz, Sacro Monte, Palasport, Parco di Villa Baragiola, Castello di Masnago/Parco Montegazza, Parco di Villa Recalcati, Palazzo e Giardini Estensi/Sala Veratti.

Il giro verrà ripetuto ogni ora, con una pausa dalle 12.30 alle 14.00 e con l’ultima corsa in partenza alle 17.30.

Ogni corsa ha una capienza di 42 persone e non è necessaria la prenotazione. Ognuno può scegliere dove scendere e prendere il bus successivo per proseguite il percorso. Una mappa virtuale con Qr Code permette di avere una spiegazione e la storia dei luoghi.

«Con questa iniziativa – Spiega Fabrizio Lovato, assessore al Turismo – vogliamo rendere accessibile la città e incentivare i cittadini a riscoprire e vivere i luoghi più belli di Varese. La mappa parlante permette di avere conoscere meglio la storia di questi luoghi. Un mezzo gratuito per dare un’ulteriore spinta ai punti di interesse della nostra città: ville, parchi, musei e luoghi da scoprire. L’obiettivo è incentivare un turismo in grado di sostare più a lungo a Varese, per scoprire le tante bellezze che ha da offrire, e al tempo stesso mettere a disposizione uno strumento per incentivare anche il turismo di prossimità. Il prossimo passo, quando sarà possibile una volta terminata l’emergenza sanitaria, sarà poter raggiungere anche la Schiranna: questo è un infatti un progetto sperimentale che potrà crescere anche in risposta agli stimoli che verranno da parte degli operatori del settore e dei cittadini».

«Una linea autobus dedicata, che ogni domenica per tutta la giornata circola per le località più significative della città – dichiara il sindaco Davide Galimberti – un mezzo gratuito che nasce con l’intento di promuovere al meglio le ricchezze che Varese ha da offrire. Questo è un ulteriore strumento per sostenere il settore turistico e creare ulteriori opportunità»

L’itinerario è stato inaugurato oggi (domenica 6 giugno) dall’Assessore Lovato, dal Sindaco Davide Galimberti e dal Vice Sindaco Ivana Perusin.