Villa Oliva si riempie di note, con il Concorso Musicale Nazionale

Dal 5 all’11 luglio 2021 si terrà il Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago. Un appuntamento tradizionale, che ritorna “in presenza”, ovviamente con adeguati protocolli anti-Covid.

Il concorso, che si svolgerà alla Villa Oliva in via Volta 15 a Cassano Magnago, è giunto alla 8^ edizione per quanto riguarda le sezioni dedicate al pianoforte, alla 7^ per la chitarra e la musica d’insieme.

I concorrenti iscritti sono 90 e provengono da varie regioni italiane (Sardegna, Calabria, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, oltre alla Lombardia).

La commissione della sezione chitarra e musica d’insieme, presieduta da Francesco Biraghi, è formata da Fabiano Merlante, Roberto Salerno, Giacomo Maruzzelli e Ennio Cominetti. La commissione della sezione pianoforte, presieduta da Carlo Balzaretti, è formata da Cinzia Bartoli, Renata Benvegnù, Edoardo Bruni e Alessandro Gagliardi. Le audizioni saranno pubbliche, durante le intere giornate della manifestazione (per conoscere il calendario esatto consultare il sito www.piuchesuono.it); gli ingressi saranno in ogni caso contingentati a causa dei protocolli Covid.

Il 7 luglio alle 21.00 e l’11 luglio alle 18.00 si terranno i concerti di premiazione dei vincitori assoluti rispettivamente delle sezioni di chitarra e di pianoforte. Il 9 luglio, sempre alle 21.00, la Villa Oliva ospiterà il giovane pianista Lorenzo Bevacqua, vincitore del Premio Villa Oliva 2019. Le prenotazioni per i concerti, che sono ad ingresso libero, vanno richieste al 328.6628605 oppure mandando una mail all’indirizzo info@piuchesuono.it

L’estate musicale cassanese proseguirà il 5 agosto alle 21.00 alla Chiesa di San Giulio con un concerto dell’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal M° Fabio Bagatin.