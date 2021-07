Cinquant’anni di servizio, premiati i medici del 1970 e ’71

50 anni di anzianità di servizio, dentro le comunità, negli ospedali o nei servizi sul territorio. Sono 75 i camici bianchi – laureati nel 1970 e 1971 – a cui la presidente dottoressa Giovanna Beretta ha consegnato una pergamena e una medaglia.

La celebrazione si è tenuta, venerdì 2 luglio, alle ore 17.30, a Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

«Questo è un momento importante per l’Ordine dei Medici di Varese, che in passato ha sempre consegnato nello stesso giorno benemerenze ai medici con 50 anni di Laurea e ai giovani Neolaureati in Medicina – ha sottolineato alla vigilia il presidente dell’Ordine, Giovanna Beretta -. Un appuntamento che rimarcava in modo forte, visibile, concreto, un passaggio di testimone tra due diverse generazioni di medici».

L’emergenza pandemica ha interrotto la tradizione del momento formale, anche se la dura esperienza ha rinnovato “sul campo”, e in taluni casi drammaticamente, il passaggio di consegne tra una generazione e l’altra.

La Cerimonia è iniziata con il saluto della Ddottoressa Giovanna Beretta, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese, è proseguita con il saluto del ottor Marco Cambielli, past president dell’Ordine dei Medici, e del professor Angelo Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria.

La cerimonia si è conclusa con il canto Gaudeamus Igitur e con un aperitivo.

Lauree 1970 e 1971, tutti i medici premiati

Premiati anno 1971

Dr ALLARIA PIETRO MARIO

Dr BARENGHI MAURIZIO

Dr BORSANI FELICE

Dr CABANO GIAN VIRGILIO

Dr CANDIANI ALFREDO

Dr CATENAZZO PASQUALE

Dr CAZZANI MARIO

Dr CINQUEPALMI MAURO

Dr CRESPI FERNANDO

Dr.ssa DE IULIIS MADDALENA

Dr.ssa DI STEFANO MARIAGRAZIA

Dr DI TOMA COSIMO

Dr EDEFONTI ALBERTO

Dr LIMIDO GRAZIANO

Dr MATTAINI ROBERTO

Dr MERLO PIETRO

Dr MILANI MASSIMILIANO

Dr MILANI ELIO

Dr MORELLI EDOARDO

Dr.ssa NERI MARGHERITA

Prof. NESPOLI ANGELO

Dr PELLERIN IVANOE

Dr PERINA ENOS

Dr.ssa ROSATO TERESA

Dr ROSSI FRANCO

Dr ROSSI NARDO

Dr SOMMARUGA GIANCLAUDIO

Dr TADDEI RENZO PAOLO

Dr VANELLI GIANFRANCO

Premiati anno 1970

Titolo Cognome Nome

Dr ADAMI RAFFAELLO

Dr ALBASSER GIUSEPPE

Dr ANDREOTTI OSCAR

Dr.ssa BARATELLI LUCIANA

Dr.ssa BASSANI PAOLA

Dr BILARDO ETTORE

Dr BONACINA FRANCO

Dr.ssa BONZI GIOVANNA

Dr CALCATERRA MARCO ANGELO

Dr CALEGARI ANTONIO

Dr CAMBIELLI MARCO

Dr CAMPUS GIOVANNI ANTONIO

Dr CAPPELLO LUCIANO

Dr CAPRIOLI SEVERINO

Dr CARENZI ANGELO

Prof. CHERUBINO PAOLO

Dr COZZI GIUSEPPE PAOLO

Dr FEDELE GIULIANO ROBERTO

Dr FORZANI TERESIO

Prof. FRANCIA ADOLFO

Dr GALANTE EMILIO

Dr GIANI GIUSEPPE

Dr LEONI GIAN PIERO

Dr LOMBARDI GIUSEPPE CARLO

Dr LORINI GIUSEPPE

Dr MAFFEZZONI ANDREA

Dr MAFFIOLI MARIO

Dr MENTASTI GIAN LUIGI

Dr.ssa NODARI GABRIELLA

Dr ORSINI CLAUDIO

Dr PERRUCCI CORRADO

Dr PURICELLI ALBERTO

Dr.ssa RABBI ANNA

Dr RADICE IVANO

Dr.ssa RAMORINO LUCE ANNA

Dr RIVA FRANCO

Dr.ssa ROSSI MARIELLA

Prof. SALERNO URIARTE JORGE ANTONIO

Dr SARTI GIORGIO

Prof. SCAMONI CARLO

Dr.ssa SCOTTA MARIA SERENELLA

Dr SGRO MARIO

Dr SPADA VINCENZO

Prof. TAVANI MARIO

Dr TURUANI ENRICO

Dr ZANABONI MARCO