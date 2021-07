Controlli al ponte dell’A8, a Rescaldina via Legnano chiusa al traffico per due settimane

A Rescaldina via Legnano rimarrà chiusa al traffico per poco meno di due settimane, da lunedì 19 a venerdì 30 luglio, per permettere ad Autostrade per l’Italia, gestore di circa 3mila chilometri di rete autostradale lungo la Penisola, di effettuare una serie di indagini strutturali e geognostiche sul sottopasso che sorregge la A8 Milano-Varese.

Il ponte si trova in realtà sul territorio del comune di Legnano, ma per consentire lo svolgimento dei lavori l’arteria stradale rescaldinese rimarrà chiusa dall’incrocio con via Ronchi fino all’ingresso su via Barbara Melzi nella Città del Carroccio. Il traffico verrà deviato lungo la Saronnese: in via Legnano potrà entrare solo chi ci abita o chi deve raggiungere le attività commerciali e produttive presenti lungo la via, non oltre il civico 64.