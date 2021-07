Doppio impegno in Spagna per la Eolo-Kometa

Uscita da una Settimana Ciclistica Italiana senza grandi soddisfazioni (solo un sesto posto con Pacioni, nessun corridore nella prima parte della classifica), la Eolo-Kometa tornerà ora in corsa nell’altra “patria”, la Spagna. (foto A. Madrona/EOK)

Due gli impegni agonistici ravvicinati per la formazione del patron Luca Spada: il primo in terra basca, la Ordiziako Klasika di domenica 25 luglio, il secondo nella Vuelta Castilla y Leon che per quest’anno sarà disputata come corsa in linea e non – come di consueto – a tappe, nella giornata di giovedì 29.

I quadri tecnici della Eolo-Kometa hanno già annunciato le formazioni che saranno al via delle due corse: tra la prima e la seconda varierà un solo elemento con l’italiano Vincenzo Albanese che sarà impegnato in Castiglia e prenderà il posto dello spagnolo Sergio Garcia. Per il resto il team sarà composto dall’ungherese Marton Dina, dal portoghese Daniel Viegas e dagli spagnoli Arturo Gravalos, Alejandro Ropero e Diego Pablo Sevilla.

La Ordiziako Klasica è corsa molto antica del panorama iberico, si corre infatti per la 98a volta con un percorso confermato, duro e intrigante: un circuito che prevede cinque scalate del Larraitz con partenza e arrivo situati a Ordizia. Il Giro di Castiglia e Leon invece prevede la partenza da Leon e arrivo a Ponferrada sulle strade che hanno ospitato il mondiale 2014, con gli strappi di Montearenas e Compostilla. Quella volta la maglia iridata finì sulle spalle del polacco Michal Kwiatkowski. Tra i pochi stranieri presenti nell’albo d’oro spicca il nome di un varesino, Andrea Peron, che nel 1999 vinse una tappa e la classifica finale.