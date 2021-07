“Il giardino dei talenti” d’estate diventa un “talent camp”

Un “talent camp” per far conoscere ai ragazzi l’affascinante mondo del raccontare, del comunicare e, prima ancora, dell’ascoltare le storie dell’altro. Due settimane speciali, dal 12 al 23 luglio, in cui i giovanissimi dagli 11 ai 16 anni potranno avvicinarsi alle tecniche del teatro e delle altre arti espressive guidati dagli esperti di Intrecci Teatrali, ricercando ciascuno il proprio stile narrativo, con modi e mezzi diversi per raccontare

Si tratta della versione estiva ed intensiva del Giardino dei Talenti, nato in autunno all’interno del progetto “Una cura per la cultura” sostenuto da Fondazione Cariplo: un vero e proprio campo estivo che avrà come sede principale il Teatro San Giorgio, e come palcoscenico il territorio circostante per diverse attività all’aperto.

Il programma prevede giornate di lavoro intensive (9:30/13.00 -pausa pranzo- 14:00/17:30), con l’obiettivo di un momento di restituzione finale aperto alle famiglie nella giornata del 23 luglio.

In base al meteo, verrà dedicata una giornata a un trekking nei dintorni a cura di una guida ambientale. Durante questa escursione i ragazzi avranno modo di vivere un’esperienza formativa in mezzo alla natura.

Materiali necessari: quaderno, penne, calze antiscivolo (per le attività indoor), abbigliamento adatto per le attività outdoor, pranzo al sacco.

Per chi vuole: macchina fotografica, telecamera, strumenti musicali e tutto ciò che può essere funzionale alla propria narrazione e al proprio stile.

Per maggiori informazioni e iscrizioni telefonare ai numeri 331 3193531 – 3487811369, oppure scrivere a intrecciteatrali@gmail.com.