La sfida delle biroce a Laveno Mombello

Piccole ma velocissime e pronte a scendere giù per discese, sfidando le avversarie. Le biroce sono auto costruite con diversi materiale, parte della tradizione del nostro Paese. Nelle giornata di ieri, gli automobilisti di queste piccole strutture si sono sfidati a Laveno Mombello sotto la pioggia. La gara si è tenuta in località Rebolgiane, su un percorso di 1,8 Km e una pendenza dell’8 per cento. Una bella manifestazione che nonostante il maltempo ha visto il pubblico a bordo strada, pronto a tifare per la propria birocia preferita. L’evento è stato organizzato dal Club La Birocia e dalla Federazione Italiana Cart’s.

Le foto sono di Simone Manenti