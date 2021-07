L’hub vaccinale di Villa Erba riapre giovedì 29 luglio

L’Hub vaccinale di Villa Erba, a Cernobbio, riapre domani 29 luglio. La chiusura, legata all’emergenza climatica che ha colpito i comuni della sponda occidentale del lago di Como e disposta ieri, è stata condivisa con la Prefettura e il Comune di Cernobbio. Tutti gli appuntamenti annullati (quelli del 27 luglio dalle ore 17 alle ore 20 e tutti quelli della giornata odierna) sono stati recuperati oggi all’Hub di Lariofiere, ad Erba. Per chi fosse stato impossibilitato a presentarsi oggi a Lariofiere è stata data indicazione di presentarsi a Villa Erba a partire da domani.

Per i cittadini residenti nei comuni tuttora interessati dalla chiusura delle strade e che quindi non possono ancora raggiungere Cernobbio, l’invito è di autopresentarsi appena possibile all’Hub di Villa Erba oppure di scrivere una mail all’indirizzo ufficio.vaccinazionicovid19@asst-lariana.it lasciando i propri recapiti.

Per quanto riguarda gli over 60 non ancora vaccinati o prenotati potranno presentarsi nei centri vaccinali senza appuntamento anche nelle giornate del 30 e del 31 luglio per ricevere il vaccino monodose Janssen. La dotazione di vaccini ha permesso infatti di estendere la campagna dal 29 al 31 luglio. L’iniziativa promossa da Ats Insubria con la collaborazione delle Asst del territorio, si propone di favorire l’adesione della fascia di cittadini ultra sessantenni, che rappresenta il target più a rischio di incorrere in forme severe in caso di infezione da Covid-19. Per quanto riguarda Asst Lariana, i cittadini over 60 potranno presentarsi all’Hub di Villa Erba a Cernobbio e/o all’Hub di Lariofiere ad Erba fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle 8 alle 20.