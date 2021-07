Pianta pericolante, intervento di vigili del fuoco e polizia locale a Castronno

I vigili del fuoco, coadiuvati dagli agenti di polizia locale, sono intervenuti a Castronno per la rimozione di una pianta pericolante sulla via Cavour. La vegetazione, come nel resto della provincia, è stata messa a dura prova dai violenti temporali che hanno caratterizzato il fine settimana. L’intervento si è concluso lunedì 12 luglio.