Regione Lombardia e Easyjet insieme per conquistare il mercato francese

Un accordo tra Regione Lombardia e la compagnia aerea EasyJet per conquistare posizioni sul

mercato francese. Una collaborazione che prevede la promozione dei nostri territori nell’ambito delle tratte aeree sulla Francia (Bordeaux, Nantes e Parigi) da e verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Milano Bergamo

«È indispensabile – dice Lara Magoni, assessora regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – continuare a investire in comunicazione e promozione per mantenere alta sui mercati esteri l’attrattività della destinazione Lombardia, in particolare in un’ottica di prossimità europea di corto medio raggio. Per questo, per rilanciare il turismo internazionale proseguiamo con azioni di comunicazione in collaborazione con i principali vettori aerei internazionali tra i quali EasyJet».

La collaborazione prevede una pianificazione digital congiunta sui canali social fino a novembre, con l’obiettivo di promuovere oltre alla stagione estiva, l’autunno e l’avvio della prossima stagione invernale.

«Nella seconda metà dell’anno – spiega l’assessora – prevediamo di far conoscere la destinazione turistica Lombardia anche sulle tratte intercontinentali di lungo raggio con una campagna pubblicitaria e pianificazione multicanale sui mezzi delle compagnie più prestigiose sui mercati di interesse».

«Inoltre, per mantenere un focus di attenzione sui mercati turistici internazionali – conclude Magoni – stiamo consolidando il rapporto di collaborazione con le società di gestione degli aeroporti lombardi, attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa, per promuovere sinergie per il rilancio dell’attrattività turistica della Lombardia. La logica è infatti quella di lavorare in sintonia per mettere a sistema tutte le leve di marketing che concorrono allo sviluppo del settore turistico».