“Rifkin’s Festival” alle Arti di Gallarate

I giovedì e venerdì di luglio al Cinema delle Arti di Gallarate un film per l’estate si inserisce nella programmazione ordinaria.

Giovedì 8 luglio viene proiettato l’ultimo film di Woody Allen, Rifkin’s Festival, con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel.

Parla di una coppia americana in viaggio in Spagna al Festival di San Sebastián, il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia. Fermi a un bivio da troppo tempo, Mort e Sue non si intendono più.

Solo il giovedì biglietto unico a 5 euro.