Un fine settimana di sport e cultura a Varese

E’ stato weekend di eventi all’insegna di arte, teatro, musica e sport a Varese, coinvolgendo oltre 3.000 persone in molti luoghi simbolo della città.

Tra venerdì e domenica la Schiranna ha accolto circa 2.000 atleti under 14 con le loro famiglie per le gare di canottaggio del Festival dei Giovani, mentre il Festival Tra Sacro e Sacro Monte ha fatto tappa nel quartiere delle Bustecche, con un concerto immersivo per imparare ad ascoltare musica lungo le vie del rione, con una performance itinerante.

Buona affluenza anche per la mostra “Giappone: disegno e design”, al Castello di Masnago fino all’11 settembre e incentrata sulla raffinata tecnica silografica giapponese, con l’esposizione di antichi volumi firmati da artisti giapponese, esempi di alta raffinatezza pittorica e grafica, oltre a 60 poster dei più importanti graphic designer giapponesi contemporanei.

Tutto esaurito invece per la piece teatrale del Varese Estense Festival, ai Giardini Estensi.

«Un weekend di grandi appuntamenti – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – In particolare sono circa 2.000 le persone che hanno preso parte alle gare di canottaggio, alloggiando nella nostra città. Un segnale positivo per il rilancio turistico di Varese dopo la pandemia»