Bianchi sindaco di Luino a tempo pieno, “aumentiamogli lo stipendio“

Il sindaco del comune di Luino sta lavorando a tempo èieno e si è abbassato lo stipendio: perché non far tornare la cifra ai livelli precedenti visto il suo impegno?

La proposta arriva da Alessanro Franzetti, ricercatore universitario e osservatore delle cose pubbliche nel centro di riferimento dell’Alto Lago Maggiore che in un suo intervento propone il tema di riflessione attorno al ruolo degli amministratori pubblici e delle loro competenze.

«Enrico Bianchi (nella foto) e la sua squadra nel candidarsi alla guida della Città di Luino promisero che avrebbero tagliato a loro stessi in caso di vittoria le indennità dovute agli amministratori. Con grande coerenza e rispetto del programma hanno attuato fin da subito questo taglio. Lo stipendio pieno del sindaco di Luino è 2.830,70 euro, e ora col taglio il sindaco Bianchi ne percepisce 2342,65.

La vicesindaca precedentemente alla riforma avrebbe ricevuto 744,65 e ora 644,23. L’assessore lavoratore dipendere passa da 609,22 a 527,10. L’assessore lavoratore autonomo passa da 1218,42 a 1185,97. Tutte queste cifre sono lorde», spiega Franzetti.

«A differenza di sindaci di capoluoghi di provincia che per farsi eleggere hanno promesso lo svolgimento di referendum sul proprio stipendio salvo poi accantonare la proposta (chissà come mai..) il sindaco Bianchi e la sua giunta sono stati di parola.

Come tutti sapete provengo dalla destra liberale e per noi il merito è elemento imprescindibile nella vita e in politica».

poiché il sindaco Bianchi sta facendo il sindaco a tempo pieno (e le differenze in termini di risultati si vedono), mettendoci un impegno encomiabile, studiando i dossier della Città con cura, competenza e passione (e la stessa cosa si può dire della vicesindaca, degli assessori e dei consiglieri delegati) faccio un appello ai capogruppi di minoranza. Cari consiglieri Artoni, Casali e Compagnoni vi chiedo di sostenere la mia proposta affinché gli emolumenti degli attuali amministratori tornino quelli precedenti la auto-riforma». «Pertanto,(e le differenze in termini di risultati si vedono), mettendoci un impegno encomiabile, studiando i dossier della Città con cura, competenza e passione (e la stessa cosa si può dire della vicesindaca, degli assessori e dei consiglieri delegati) faccio un appello ai capogruppi di minoranza. Cari consiglieri Artoni, Casali e Compagnoni vi chiedo di sostenere la mia proposta affinché gli emolumenti degli attuali amministratori tornino quelli precedenti la auto-riforma».

«Da sempre combatto lo sciatto pauperismo nei confronti dei politici che molti cittadini invocano, per me la Politica è la più alta forma di Carità e come tale va trattata. Concludo con un augurio: caro sindaco Bianchi prosegui col buongoverno attuato finora, noi luinesi te ne siamo e saremo sempre grati», conclude Franzetti.