“Cerco la ragazza che ha soccorso mio fratello sabato a Casciago”

«Cerco la ragazza che per prima ha soccorso mio fratello». L’appello arriva da Beatrice, la sorella del 60enne caduto in bici sabato alle 18.15 in via Campo dei fiori a Casciago.

La caduta è stata conseguenza di un malore con arresto cardiaco, per cui l’uomo è poi finito in gravi condizioni in emodinamica all’ospedale di Circolo di Varese (foto d’archivio).

Ora i medici cercano di ricostruire per quanto tempo il 60enne è rimasto a terra e per questo sarebbe importante la testimonianza della primissima persona – una ragazza – che ha allertato il 118 (in seguito si è aggiunta un’altra persona che ha praticato anche il messaggio cardiaco).

«Per questo vorremmo capire se la ragazza l’ha visto cadere e capire il tempo trascorso tra la caduta e l’avvio del massaggio cardiaco». Questo consentirebbe di avere un quadro più chiaro delle condizioni dell’uomo.

«Per i medici è importante, per questo ci hanno chiesto di parlare con la ragazza». Si tratta – va ripetuto – di una informazione molto puntuale, il solo tempo trascorso tra la caduta e l’avvio del massaggio cardiaco. L’informazione può essere data anche per telefono, senza altro impegno: nel caso si può contattare direttamente Beatrice al numero [numero rimosso].

Aggiornamento: la ragazza si è messa in contatto con la famiglia dopo aver letto l’articolo