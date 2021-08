Cade dalla bici, grave un 60enne

Un uomo di circa 60 anni si è sentito male in bicicletta a Casciago, in via Campo dei Fiori. È avvenuto intorno alle 18.30 di sabato 21 agosto e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi della Croce Rossa, assistiti anche da una pattuglia dei carabinieri. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Busto Arsizio in gravi condizioni.