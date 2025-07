Al “Tacca” di Cassano Magnago nasce il nuovo centro tecnico federale della pallamano

A Cassano Magnago nascerà il nuovo Centro Tecnico della federazione di pallamano, negli spazi – rinnovati – del palazzetto “Tacca”, tempio dell’handball nella cittadina vicino a Milano Malpensa

Il “Master plan Pallamano” è stato presentato dall’amministrazione cassanese e punta a una profonda riqualificazione dell’impianto sportivo: alla base c’è l’aggiudicazione dei fondi Pnrr per la Federazione Pallamano, dal valore complessivo di 3,68 milioni di euro.

Cassano Magnago, città con una storica e blasonata tradizione nella disciplina, ha potuto far valere la sua storia ma anche la progettualità. Il “Tacca” diventerà così nuovo Centro Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Handball.



«Questo è un risultato importante che dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere lo sport e il benessere dei nostri cittadini» dice il sindaco di Cassano Pietro Ottaviani.

«Crediamo nell’importanza di questa opera per il territorio, evidenziando come essa rappresenti un investimento strategico per lo sport e il benessere della comunità. Per questo ci siamo impegnati a concorrere al progetto di una struttura moderna e funzionale, che diventerà un punto di riferimento per le attività sportive e sociali del comune».

Un’infrastruttura sportiva all’avanguardia, «frutto della sinergia tra la Polisportiva, l’assessorato allo Sport e quello ai Lavori Pubblici», ma anche con attenzione alle esigenze che vengono dalle associazioni del mondo della disabilità, unendo «la grande tradizione sportiva della città ad una vocazione sociale».

«La creazione di una nuova e ulteriore area strategica sotto il profilo logistico per l’attività delle Squadre Nazionali, peraltro in una città-simbolo del nostro sport qual è Cassano Magnago, rappresenta un’opportunità di rilancio e di crescita che, come pallamano italiana, vogliamo e dobbiamo cogliere» ha detto Stefano Podini, presidente della Figh.