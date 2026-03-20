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Cassano Magnago proclama il lutto cittadino per la morte di Umberto Bossi

Il provvedimento firmato dal sindaco Ottaviani dopo la scomparsa del leader politico: bandiere a mezz’asta e invito alla cittadinanza a partecipare al momento di cordoglio collettivo

cassano magnago comune

Il Comune di Cassano Magnago, città natale di Umberto Bossi, ha proclamato il lutto cittadino per domenica 22 marzo 2026, in seguito alla scomparsa del leader politico, avvenuta il 19 marzo. La decisione è stata formalizzata con un’ordinanza firmata dal sindaco Pietro Ottaviani.

Il provvedimento richiama «la partecipazione con viva intensità al dolore della famiglia» e sottolinea come l’intera città sia stata colpita dalla notizia. L’amministrazione ha ritenuto «doveroso ed opportuno proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al cordoglio».

Nella giornata di domenica 22 marzo sono previste alcune misure simboliche tra cui l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale e l’ invito alla cittadinanza a manifestare raccoglimento e rispetto.

Il sindaco ha rivolto un appello alla comunità affinché partecipi al lutto «in segno di raccoglimento e rispetto», condividendo il momento di cordoglio per la scomparsa di una figura che ha segnato la storia politica italiana.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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