Ecocentro chiuso a Cassano, “si va verso metà aprile”

Quando riaprirà l’Ecocentro di Cassano Magnago?

«Credo i lavori richiederanno ancora un mese, quindi si riapre verso metà aprile» dice il sindaco Pietro Ottaviani, aggiornando la data di riavvio della piattaforma ecologica che – insieme all’intero servizio di igiene urbana – è passata nelle settimane scorse da SiEco a Econord.

La chiusura completa aveva suscitato qualche malumore, segnalato anche da alcuni lettori di Varesenews. «Non è un disagio da poco» ci dice un cassanese.

Va detto che all’inizio la previsione di chiusura era molto più breve: il 27 febbraio la pagina social istituzionale del Comune aveva comunicato lo stop “dal giorno 2 al giorno 8 marzo 2026 per consentire lo svuotamento e la pulizia dell’area”. Dunque per una sola settimana.

In realtà nel giro di poco tempo era emerso che ci voleva decisamente di più per riaprire, dovendosi fare “necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”: il 6 marzo infatti la pagina social del Comune pubblicava il secondo aggiornamento, che questa volta prevedeva lo stop “dal 3 marzo al 1 aprile”.

Ora il nuovo aggiornamento, che porta l’orizzonte verso metà aprile, per i lavori che comprendono anche «adeguamento impianto elettrico e il rifacimento della pavimentazione ammalorata in alcuni punti», spiega il sindaco.

Come già comunicato, al posto dell’ecocentro di via Gasparoli è a disposizione il centro di raccolta provvisorio, aperto solo al sabato dalle 8 alle 14, predisposto da Econord al parcheggio di via Tagliamento.