Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
Lunghe colonne in entrambe le direzioni questa mattina: coinvolto il tratto tra Buguggiate e gli svincoli autostradali
Mattinata difficile per gli automobilisti che percorrono la Strada Provinciale 1 nel tratto che attraversa Buguggiate. I lavori di asfaltatura in corso lungo la SP1 stanno causando questa mattina, lunedì 18 maggio, lunghe code in entrambe le direzioni.
I disagi interessano il collegamento cruciale tra il sistema lacuale e la rete autostradale: chi proviene dal lago e si dirige verso l’A8 si trova a fare i conti con rallentamenti significativi, così come chi viaggia in senso contrario, dalla Pedemontana in direzione lago.
La situazione, visibile anche dalle immagini del traffico in tempo reale, mostra code che si estendono per diversi chilometri lungo il tratto buguggiatese della provinciale, con il traffico che scorre a passo d’uomo nelle aree di cantiere.
La SP1 rappresenta uno degli assi viari più frequentati della provincia di Varese, fungendo da collegamento diretto tra i comuni lacuali e la viabilità autostradale. I lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, sebbene necessari, si ripercuotono inevitabilmente su una delle ore di punta più trafficate della settimana.
Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione nelle prossime ore.
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