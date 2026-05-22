Cantiere serale sulla Varese-Gazzada: chiuso per tre ore l’ingresso di Buguggiate

Lavori di manutenzione in vista per la SC5 Strada Varese-Gazzada. Nella serata di lunedì 25 maggio, lo svincolo di Buguggiate resterà parzialmente interdetto al traffico per tre ore per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche e interventi sulle barriere di sicurezza. La limitazione riguarderà esclusivamente la rampa d’accesso in direzione Milano.

Manutenzione notturna alle barriere

L’intervento è stato programmato in una fascia oraria caratterizzata da flussi di traffico ridotti per limitare il più possibile i disagi alla circolazione. Nello specifico, il cantiere sarà operativo dalle 21:00 fino alla mezzanotte di lunedì. Durante questo lasso di tempo, i tecnici incaricati effettueranno le attività di ispezione e la manutenzione ordinaria delle barriere di protezione che costeggiano la carreggiata.

Le deviazioni previste

Per chi viaggia verso il capoluogo lombardo, l’impossibilità di imboccare l’autostrada a Buguggiate richiederà una piccola deviazione. Le autorità competenti e la società di gestione hanno già individuato i percorsi alternativi per i pendolari e i trasportatori che si troveranno a transitare nell’area durante le ore di chiusura.

Percorsi alternativi e svincoli consigliati

La segnaletica stradale verrà posizionata in prossimità del tratto interessato per guidare gli automobilisti verso le entrate autostradali più vicine. Per accedere alla A8 in direzione Milano, le opzioni consigliate restano gli svincoli di Gazzada o, proseguendo lungo la viabilità ordinaria, quello di Castronno.

Ripristino della circolazione

Al termine delle tre ore di lavoro previste, e una volta concluse le ispezioni di sicurezza, il varco di Buguggiate sarà regolarmente riaperto. Non sono previste, al momento, ulteriori chiusure nelle giornate successive, ma si raccomanda comunque massima prudenza e attenzione alle indicazioni luminose lungo il percorso per chi si mette in viaggio nella tarda serata di lunedì.