Varese News

Varese Laghi

Capolago – Buguggiate, di nuovo in coda per le asfaltature

Nel mattino di martedì 19 si ripetono gli incolonnamenti che hanno caratterizzato la giornata di lunedì tra la rotatoria di Capolago e l'ingresso in A8

code traffico buguggiate capolago

Proseguono anche nella mattina di martedì 19 maggio i disagi per i viaggiatori che devono raggiungere l’imbocco dell’autostrada A8 all’ingresso di Buguggiate: come avvenuto per tutta la giornata di lunedì infatti, i lavori di asfaltatura rallentano notevolmente il traffico sulla SP1 e, di conseguenza, nelle arterie vicine.

Fin dall’alba (prima ancora dell’apertura del cantiere) si è infatti formata una lunga coda tra la rotatoria di Capolago e l’ingresso della A8, ma si segnalano auto incolonnate anche tra Capolago e la strada che costeggia il lago in direzione di Azzate-Galliate e sul primo tratto tra l’imbocco autostradale in direzione di Gazzada Schianno.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.