Capolago – Buguggiate, di nuovo in coda per le asfaltature
Nel mattino di martedì 19 si ripetono gli incolonnamenti che hanno caratterizzato la giornata di lunedì tra la rotatoria di Capolago e l'ingresso in A8
Proseguono anche nella mattina di martedì 19 maggio i disagi per i viaggiatori che devono raggiungere l’imbocco dell’autostrada A8 all’ingresso di Buguggiate: come avvenuto per tutta la giornata di lunedì infatti, i lavori di asfaltatura rallentano notevolmente il traffico sulla SP1 e, di conseguenza, nelle arterie vicine.
Fin dall’alba (prima ancora dell’apertura del cantiere) si è infatti formata una lunga coda tra la rotatoria di Capolago e l’ingresso della A8, ma si segnalano auto incolonnate anche tra Capolago e la strada che costeggia il lago in direzione di Azzate-Galliate e sul primo tratto tra l’imbocco autostradale in direzione di Gazzada Schianno.
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