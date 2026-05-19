Capolago – Buguggiate, di nuovo in coda per le asfaltature

Proseguono anche nella mattina di martedì 19 maggio i disagi per i viaggiatori che devono raggiungere l’imbocco dell’autostrada A8 all’ingresso di Buguggiate: come avvenuto per tutta la giornata di lunedì infatti, i lavori di asfaltatura rallentano notevolmente il traffico sulla SP1 e, di conseguenza, nelle arterie vicine.

Fin dall’alba (prima ancora dell’apertura del cantiere) si è infatti formata una lunga coda tra la rotatoria di Capolago e l’ingresso della A8, ma si segnalano auto incolonnate anche tra Capolago e la strada che costeggia il lago in direzione di Azzate-Galliate e sul primo tratto tra l’imbocco autostradale in direzione di Gazzada Schianno.