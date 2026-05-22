Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 22, 23 e 24 maggio

Riccardo Muti riceverà il Premio Chiara alla Carriera 2026, riconoscimento dedicato a personalità di grande prestigio che hanno lasciato un segno nel panorama culturale internazionale. «Il pane non può aspettare» va in scena a Castello Cabiaglio: domenica 24 maggio il romanzo di Buffa diventa teatro. La Compagnia Duse di Besozzo porta sul sagrato della chiesa di Sant’Appiano 35 attori in un adattamento corale della storia partigiana ambientata nel borgo varesino. In ricordo di Silvia e Alessandro: una giornata di sport e solidarietà a Varese. Durante la manifestazione dedicata alle giovani vittime della tragedia del Mottarone, la presentazione del progetto per le borse di studio finanziate dall’associazione Come l’Aria e realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria e l’associazione Anche Io. Il fine settimana “green” di Casciago raggiunge il suo culmine domenica 24 maggio con l’appuntamento più atteso: la sedicesima edizione di Agreenfest. La manifestazione, che segna tradizionalmente l’apertura della stagione primaverile ed estiva in paese, trasformerà il Parco dei Ciliegi in una vetrina per il territorio e le sue eccellenze.

METEO

Le previsioni – Sole e temperature in forte aumento: nel fine settimana in Lombardia e in provincia di Varese prime prove d’estate. Il Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia conferma il cambio di rotta grazie all’espansione di un vasto anticiclone da sud-ovest che porterà tempo stabile e soleggiato ovunque. Si toccheranno col fine settimana i 30 °C in pianura – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Buguggiate – Un weekend da vivere con il tuo cane: a Buguggiate torna il Dog Academy Festival. Due giorni a Buguggiate tra sport, prove pratiche e attività per famiglie e bambini: torna il Dog Academy Italia Festival dedicato al mondo cinofilo – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Gorla Minore pronta a far festa: tornano le Botteghe Aperte con lo schiuma party di Avis. Gorla Minore celebra il commercio locale e l’associazionismo: il 24 maggio strade chiuse per Botteghe Aperte, la festa che spinge i cittadini a vivere a piedi il paese. Atteso lo Schiuma party di Avis, che torna dopo il successo dello scorso anno – Tutte le informazioni

Casciago – Hobbisti, laboratori e sapori: Casciago festeggia la 16ª Agreenfest. Domenica 24 maggio il Parco dei Ciliegi si anima con espositori, la mostra dei conigli e l’AgreenRistorante. Un evento corale che coinvolge associazioni e volontari del territorio – Tutte le informazioni

Induno Olona – Induno Olona profuma di primavera: edizione numero 113 per la Festa delle Rose. Il Comune di Induno Olona e la Pro Loco presentano la 113ª edizione della storica kermesse che animerà il Roseto della Pace il 23 e 24 maggio con un ricco calendario di appuntamenti – Tutte le informazioni

Varese – “Tutti a tavola” alla Brunella: una cena per i bambini delle famiglie fragili. Sabato 23 maggio l’oratorio varesino ospita una serata di raccolta fondi tra giochi e gastronomia. Prenotazioni aperte fino al 15 maggio – Tutte le informazioni

Albizzate – Ad Albizzate va in scena “Apologia dell’Armadillo” tra Zerocalcare, giocoleria e teatro fisico. Sabato 23 maggio alla Sala Piotti la performance circense ispirata alla celebre opera di Zerocalcare – Tutte le informazioni

Angera – Bici, letture e note nel borgo: Angera si prepara ad accogliere la nuova edizione di Pedalarcultura. Nell’ambito della festa del paese della frazione Capronno di Angera torna l’appuntamento cicloturistico che unisce la scoperta del Basso Verbano alle tappe letterarie e alla musica dal vivo – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Il weekend lungo di Ba Book offre libri per ogni genere di lettore. Dalle librerie alle ex carcere austroungarico, alle biblioteca e ai Mulini Marzoli, tutta la città coinvolta nel festival del libro. E attenzione: gli appuntamenti non finiranno domenica – Tutte le informazioni

Cairate – “Zoccoli, Carta e Poesia”: a Cairate un pomeriggio culturale dedicato ad Alfredo Maestroni. Il Comune di Cairate si prepara a ospitare un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla letteratura e alle radici del territorio. – Tutte le informazioni

Carnago – Festa delle Associazioni a Carnago: concerto della Big Band il 24 maggio. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Carnago coinvolgerà numerose associazioni del territorio in una giornata aperta alla comunità – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Pic-nic a La Boza: un pomeriggio all’aperto a Caronno Varesino. Domenica 24 maggio la Pro Loco invita famiglie e amici a godersi il verde con cibo al sacco, giochi e relax nel cuore della natura – Tutte le informazioni

Casciago – A Morosolo si va alla scoperta del “foraging”: una serata tra folklore e natura. L’appuntamento, in programma venerdì 22 maggio all’oratorio, fa parte della rassegna “Aspettando Agreenfest”. Ospite della serata Antea Franceschin di Controvento Trekking – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Al Parco della Magana di Cassano Magnago arriva la “Camelot fest”, tre giorni d’atmosfera medievale. È la seconda edizione della festa nata dalla collaborazione tra associazione Mala Strana, Le Officine e amministrazione comunale. Da venerdì pomeriggio il pratone diventa un accampamento di tende medievali – Tutte le informazioni

Castronno – Un filo che unisce: a Materia un pomeriggio di maglia e uncinetto. Sabato 23 maggio alle 15 l’iniziativa con le volontarie di “Varese in maglia”: i partecipanti impareranno a realizzare un baktus, la tradizionale sciarpa triangolare norvegese, in vista dell’evento benefico del 14 giugno a Gavirate – Tutte le informazioni

Comabbio – Alla scoperta di Comabbio: cortili aperti, arte, sapori e concerti il 24 maggio. Torna “Conosci Comabbio” con un ricco programma per visitare i luoghi più affascinanti del paese tra la casa di Lucio Fontana, spettacoli e percorsi storici – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – L’associazione “Pane di San Martino” festeggia il 25° anno di attività tra fede e condivisione. Domenica 24 maggio l’appuntamento tra la comunità di Fagnano Olona e la vicina Valle Olona – Tutte le informazioni

Luino – Riccardo Muti al Premio Chiara, prenota il tuo posto. Il celebre direttore d’orchestra riceverà il Premio Chiara alla Carriera 2026, riconoscimento dedicato a personalità di grande prestigio che hanno lasciato un segno nel panorama culturale internazionale – Tutte le informazioni

Luino – Luino, Marina Marazza chiude il festival “Intrecci” con la saga dei Barolo. Sabato 23 maggio l’ultimo appuntamento della rassegna ideata dagli Amici del Liceo Sereni e dalla Mondadori – Tutte le informazioni

Monteviasco – A Monteviasco una giornata dedicata all’astronomia. L’appuntamento avrà un significato particolare: nel corso della giornata è infatti prevista l’inaugurazione delle cupole della Stazione Astronomica SAM, al termine di un importante impegno di restauro – Tutte le informazioni

Sesto Calende – I clown di Vip Verbano tornano a Sesto Calende per la “Giornata del Naso Rosso”. Per la gioia di grandi e piccini i clown dell’associazione, con i loro immancabili nasi rossi ed i loro camici colorati, animeranno la piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Dall’arrampicata al vecchio campanile alla musica: cinque giorni di festa per San Bernardino a Sesto Calende. Dal 20 al 24 maggio la comunità si riunisce per una serie di appuntamenti religiosi, culturali e gastronomici nel rione. Il programma – Tutte le informazioni

Speciale Uisp – Quando la felicità è andare in barca a vela. Una flotta di imbarcazioni ha dato vita a “La vela per tutti”, manifestazione che permette ai ragazzi disabili dell’associazione AFPD di Cassano Magnago di prendere il largo sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

Tempo Libero – “OH! Gli straordinari racconti di un grande libro bianco” a Besnate. Venerdì 22 maggio al teatro Incontro si alza il sipario su Terra e Laghi Festival con una serie di anteprime – Tutte le informazioni

Tradate – Celiachia a Tradate, un incontro per affrontare diagnosi e quotidianità senza sentirsi soli. “Celiachia: tra informazione e quotidianità”, in programma sabato 23 maggio, incontro gratuito pensato per chi convive con la celiachia – Tutte le informazioni

Varese – In ricordo di Silvia e Alessandro: una giornata di sport e solidarietà a Varese. Durante la manifestazione dedicata alle giovani vittime della tragedia del Mottarone, la presentazione del progetto per le borse di studio finanziate dall’associazione Come l’Aria e realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria e l’associazione Anche Io – Tutte le informazioni

Varese – Un weekend all’insegna del gusto: a Masnago l’Aperigriglia “Al Posto Giusto”. Nel locale di via Amendola 7 a Varese doppio appuntamento venerdì 22 e domenica 24 maggio con formula all-you-can-eat e una novità pensata per i vegetariani. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600 – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate un sabato pomeriggio alla scoperta dei segreti di Monte Morone. Storia, natura e arte il 23 maggio con l’Accademia dei Curiosi: affreschi romanici, botanica e leggende locali – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al Museo Maga due grandi mostre dedicate a Paolo Scheggi e Vincenzo Agnetti. Tre percorsi espositivi tra avanguardia, fotografia e intelligenza artificiale con un focus dedicato a Giovanni Ferrario – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – L’arte astratta e materica va in scena a Busto Arsizio con la mostra “Materiali indisciplinati”. Lo Studio Arte Carlo Farioli ospita dal 23 al 31 maggio il secondo capitolo della rassegna collettiva nata per valorizzare i talenti del territorio tra ricerca visiva e linguaggi contemporanei – Tutte le informazioni

Tradate – Tradate celebra il Morazzone con visite guidate al Santuario del Crocifisso. Sabato 23 e domenica 24 maggio il Santuario del Santissimo Crocefisso ospiterà un’iniziativa dedicata al pittore Pier Francesco Mazzucchelli nel quattrocentesimo anniversario della morte – Tutte le informazioni

LIBRI

Gallarate – All’oratorio di Cascinetta di Gallarate l’incontro con l’autrice Lara Brufatto. Sabato 24 maggio 2026 l’autrice Lara Brufatto incontrerà il pubblico all’oratorio di Cascinetta per presentare il suo romanzo pubblicato dalla casa editrice Albatros Il Filo – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – A Porto Ceresio le storie del bar di frontiera nel romanzo d’esordio di Giambattista Fidanza. Sabato 23 maggio al Palazzo della Cultura Salvatore Ferrara la presentazione del primo romanzo del geologo di Viggiù incentrato sui ricordi d’infanzia legati al locale di famiglia – Tutte le informazioni

Tradate – Alla Biblioteca Frera di Tradate il “Gran Galà con delitto”. Lo scrittore Simone Tempia sarà ospite sabato 23 maggio alle ore 18:00 per raccontare la sua ultima fatica letteraria in un dialogo con la giornalista Francesca Favotto negli spazi della Biblioteca Frera – Tutte le informazioni

Varese – Allo Studio Ranza di Varese la nuova silloge poetica di Maria Elena Danelli. L’appuntamento è per sabato 23 maggio. Sarà il poeta Fabio Scotto a curare la presentazione della nuova silloge edita da RPLibri che raccoglie otto anni di riflessioni e viaggi dell’autrice – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Castello Cabiaglio – «Il pane non può aspettare» va in scena a Castello Cabiaglio: domenica 24 maggio il romanzo di Buffa diventa teatro. La Compagnia Duse di Besozzo porta sul sagrato della chiesa di Sant’Appiano 35 attori in un adattamento corale della storia partigiana ambientata nel borgo varesino – Tutte le informazioni

Varese – “Vittorio, restiamo umani”: un monologo tra musica e disegni per ricordare “Vik” Arrigoni. Venerdì 22 maggio in scena la narrazione che ripercorre la storia e l’impegno dell’attivista per i diritti umani – Tutte le informazioni

Varese – Il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo fa tappa a Varese. Il nuovo spettacolo si configura come una vera e propria visita guidata a un museo, con il personaggio più amato di Caccamo. Appuntamento per il 23 maggio in Piazza Repubblica – Tutte le informazioni

Gallarate – Lo “sciopero” delle donne contro la guerra: al Teatro Nuovo di Gallarate “Un trapezio per Lisistrata”. Sabato 23 maggio la commedia ispirata al classico greco rivive in chiave brillante sul palco gallaratese. Uno spettacolo tra ironia e riflessione sul rapporto tra amore, potere e guerra – Tutte le informazioni

Varesotto – A Mornago si alza il sipario su “Estate Insieme 2026”: risate assicurate con “Trii végg cerchen miee”. Sabato 23 maggio all’Anfiteatro di Vinago la commedia dialettale della compagnia “Gnocc e Purpett”. Ingresso libero e raccolta fondi benefica – Tutte le informazioni

Caldana – A Caldana il teatro in inglese: “Relationships. Two one act plays in one night”. Al Teatro Soms lo spettacolo della compagnia di teatro amatoriale in lingua inglese Benvenuto Players – Tutte le informazioni

Cassina Rizzardi – Lo spettacolo “Il Circo dei Bambini” a Cassina Rizzardi. Il 23 maggio il Teatrino dell’Es presenta lo spettacolo all’insegna del divertimento e della fantasia per i più piccoli – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate lo spettacolo “Un trapezio per Lisistrata”. Appuntamento per sabato 23 maggio al Teatro Nuovo per lo spettacolo della compagnia amatoriale Anni Verdi di Somma Lombardo – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – A Laveno Mombello sul palco arriva il “Duo The Men in Black”. Sabato 23 maggio il Cinema Teatro Franciscum ospita una serata speciale tra grandi successi musicali dagli anni ’60 ai ’90, comicità e brani in dialetto – Tutte le informazioni

MUSICA

Gallarate – Gallarate celebra il vinile: da Carù arriva il libro “A 45 Giri” con Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo. Sabato 23 maggio la storica libreria di Piazza Garibaldi ospita un pomeriggio dedicato alla musica con la presentazione dell’opera edita da Isenzatregua dedicata al fascino dei dischi in vinile – Tutte le informazioni

Varese – Sacro Monte di Varese in musica: tornano i concerti alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Domenica 24 maggio e sabato 27 giugno alle ore 16:30 appuntamenti musicali nell’aterlier dell’artista milanese, organizzati da Archeologistics – Tutte le informazioni

Varese – Lirica: il basso Michele Pertusi dalla Scala a Varese per essere insignito del Premio “Tamagno”. Il riconoscimento al basso Michele Pertusi, artista di caratura internazionale e interprete lirico tra i più apprezzati da pubblico e critica – Tutte le informazioni

Varese – “Il Viaggio” parte dal Sacro Monte di Varese: musica e parole alla Casa Pogliaghi. Domenica 24 maggio l’atelier dell’artista ospita un evento dedicato al tema del viaggio tra letteratura e musica con l’ensemble Il complesso di Edipo e le voci di Marta Ziggiotti Fontana e Nicoletta Realini – Tutte le informazioni

Zibido San Giacomo – Terra e Laghi porta “Circus Show” a Zibido San Giacomo. Spettacolo, cultura e territorio: continuano le anteprime di Terra e Laghi Festival. Domenica 24 maggio Arteludica presenta lo spettacolo con Giovanni Regazzoni – Tutte le informazioni

Clivio – “Interlinea duo” vibrafono e pianoforte, appuntamento a Clivio per Momenti musicali 2025-26. Un programma con musiche di Chick Corea, Massimo Colombo, Michael Mainieri e George Gershwin, attraverso cui esplora diversi modelli di interazione sonora tra due strumenti – Tutte le informazioni

Comabbio – Una serata di meditazione, parola e musica nella chiesa di San Giacomo a Comabbio. Una riflessione sui Donoi dello Spirito Santo. Ognuno sarà introdotto da una lettura, seguito da una meditazione e impreziosito da un’esecuzione musicale dal vivo – Tutte le informazioni

Comerio – Gemellaggio in musica tra Comerio e Carate Brianza. L’evento rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione per la comunità, grazie alla collaborazione delle Associazioni locali. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della musica e della condivisione” – Tutte le informazioni

Azzate – Ad Azzate la musica entra nel parco della villa comunale: un concerto mattutino tra classica e cinema. L’iniziativa promossa dal Comune di Azzate e in programma domenica 24 maggio alle ore 10.00. Al termine del concerto d’archi sarà possibile visitare il municipio – Tutte le informazioni

Comerio – Note di gemellaggio a Comerio: la Filarmonica accoglie il Corpo Musicale di Carate Brianza. Domenica 24 maggio l’esibizione in Piazza del Comune con la banda ospite brianzola – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Il violino e le grandi colonne sonore: la grande musica da film incanta la Collegiata di Castiglione Olona. Sabato 23 maggio il concerto conclusivo dei corsi di alto perfezionamento della scuola ImmaginArte. Sul palco il talento dei quindici giovani dell’Élite Ensemble insieme al violinista di fama internazionale Adrian Pinzaru. Ingresso gratuito su prenotazione – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Mesenzana – Mesenzana, a maggio torna la “100% Mojanchi Trail” tra i sentieri di Valtravaglia e Valcuvia. Due giornate dedicate al trail running e alla scoperta del territorio: la “100% Mojanchi Trail” porterà atleti e appassionati tra boschi e panorami della provincia di Varese con partenza e arrivo nel centro storico di Mesenzana – Tutte le informazioni

Azzio – Alla scoperta di Azzio tra i mulini e la storica fabbrica d’organi. La Pro Loco organizza per domenica 24 maggio un itinerario guidato che toccherà i punti più suggestivi del territorio come il Mulino Vincenti e l’antica fabbrica Mascioni di Comacchio – Tutte le informazioni

Binago – A Binago un incontro “Sulle tracce degli uccelli del paese”. Proiezione sull’avifauna che frequenta i nostri paesi, i tetti delle case e i giardini. A seguire passeggiata per ascoltare e vedere gli uccelli di paese dal vivo – Tutte le informazioni

Campo Dei Fiori – Un trekking da 27 chilometri nel Parco Campo dei Fiori con gli Amici di Bregazzana. L’escursione lunga circa 27 chilometri richiede una buona preparazione fisica ma non presenta particolari difficoltà tecniche. È prevista per sabato 23 maggio – Tutte le informazioni

Casciago – A Morosolo si va alla scoperta del “foraging”: una serata tra folklore e natura. L’appuntamento, in programma venerdì 22 maggio all’oratorio, fa parte della rassegna “Aspettando Agreenfest”. Ospite della serata Antea Franceschin di Controvento Trekking – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – Il record dell’ora rivive al Velodromo di Varese: un evento racconta dalle imprese di Ganna al trionfo di Moser. Domenica 24 al Velodromo Luigi Ganna a Varese, nello stadio Franco Ossola, appuntamento speciale dedicato all’epopea del ciclismo: Samuele Corsalini racconta la storia del record dell’ora su pista, conquistato nel 1908 da Luigi Ganna e nel 1984 da Francesco Moser – Tutte le informazioni

Albizzate – Albizzate si diverte sotto canestro con la terza edizione della “Sharkfest”. Domenica 24 maggio il centro di via Vittorio Veneto ospita l’evento che comprende un torneo di minibasket e tanti altri giochi. Il ricavato andrà all’associazione “Un, due, tre… Alessio” – Tutte le informazioni

Varesotto – Vergiate si colora: torna la “Color Run”, la corsa non competitiva per tutte le età. Domenica 24 maggio le vie della città ospiteranno una festa di sport e divertimento. Iscrizioni aperte fino al 10 maggio – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Allo stadio Speroni torna la BCS Cup: in campo a Busto Arsizio oltre 100 giovani calciatori. Sabato 23 maggio lo stadio Speroni ospiterà il torneo dedicato ai bambini dell’annata 2016 organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto – Tutte le informazioni

Casciago – Casciago, la Agreenrun taglia il traguardo della decima edizione. Sabato 23 maggio torna la corsa panoramica tra le vie del paese. In serata stand gastronomico e il concerto dei Marta’s Boys Blues Band – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Cocquio Trevisago fra sport e solidarietà con la 21ª Camminiamo Insieme. Domenica 24 maggio due percorsi podistici e un minigiro per bambini per sostenere le attività motorie degli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia – Tutte le informazioni