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Albizzate si diverte sotto canestro con la terza edizione della “Sharkfest”

Domenica 24 maggio il centro di via Vittorio Veneto ospita l’evento che comprende un torneo di minibasket e tanti altri giochi. Il ricavato andrà all’associazione “Un, due, tre… Alessio”

sharkfest albizzate
Sport

Un’intera giornata nel segno del basket, del divertimento e della solidarietà. Domenica 24 maggio ad Albizzate va in scena la terza edizione della “Sharkfest”, l’evento organizzato dalla locale società di pallacanestro – gli Sharks, appunto – che si aprirà alle 9 del mattino per proseguire sino alle 17. L’appuntamento è al centro sportivo di via Vittorio Veneto e gode del patrocinio del Comune.

La parte sportiva è garantita dal torneo di minibasket che vedrà in campo diverse società della nostra provincia con le squadre di classe 2017, gli Aquilotti Small, che daranno vita a una serie di partite avvincenti in conclusione del proprio anno agonistico. Il lato conviviale sarà garantito dallo staff della società, con un banco gastronomico pronto a servire le tradizionali salamelle, gli hamburger, le patatine fritte e – per i più grandi – la birra alla spina.

Ma più di tutto conta l’aspetto sociale e benefico della festa: i giochi, la pesca benefica, la lotteria, le attività di merchandising e tutta la ristorazione contribuiranno a finanziare le attività e i progetti dell’associazione di volontariatoUn due tre… Alessio ODV. Una realtà che compie i 10 anni dalla propria fondazione e che fornisce supporto alle attività scolastiche e ricreative per i bambini in cura presso il reparto oncoematologico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La ODV inoltre si occupa anche delle famiglie dei bambini ricoverati, mettendo a disposizione gratuitamente una casa, per tutto il tempo delle cure.

La squadra degli Albizzate Shark ha avuto l’opportunità di conoscere la realtà di “Un due tre… Alessio ODV” recandosi a Roma nel settembre scorso: giocatori e staff hanno raggiunto la “casa del Supereroe” per regalare e allestire personalmente un canestro ai bambini ospitati nella casa e passare una giornata di divertimento e spensieratezza con loro. Ciò ha consolidato ancora di più il legame degli Sharks con l’associazione che nei prossimi mesi prevede di realizzare anche altre attività legate allo sport e alla beneficenza.

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20 Maggio 2026
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