Incidente tra auto e moto a Viggiù, due persone coinvolte
Sul posto sono stati inviati un equipaggio di soccorso di base di SOS Besano e un Mezzo di Soccorso Avanzato di secondo livello
Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi in via del Laghetto, a Viggiù. L’allarme è scattato alle 6.13 per uno scontro tra un’automobile e una motocicletta.
Secondo le informazioni disponibili, nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 30 anni e una donna di 38 anni. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha disposto l’intervento dei soccorsi in codice giallo, indice di una situazione di media gravità.
Sul posto sono stati inviati un equipaggio di soccorso di base di SOS Besano e un Mezzo di Soccorso Avanzato di secondo livello. Allertati anche i Carabinieri di Varese e i Vigili del Fuoco di Varese per gli accertamenti e la gestione dell’emergenza.
Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dell’incidente.
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