Tempo Libero
A Gallarate lo spettacolo “Un trapezio per Lisistrata”
Appuntamento per sabato 23 maggio al Teatro Nuovo per lo spettacolo della compagnia amatoriale Anni Verdi di Somma Lombardo
Siamo ai tempi di Sparta e Atene, ma i corsi e ricorsi storici delle vicende umane ci portano a riflettere su quel che, purtroppo, ancora oggi succede. Cosa potrà accadere se le donne si stancano dei loro uomini sempre più presi dalle guerre e dal potere, piuttosto che dall’essere presenti nella vita quotidiana in pace e in amore? Può succedere che le donne prendano decisioni drastiche per rimettere tutto al posto giusto usando “l’arma segreta” di cui tutte sono fornite: il “potenziale ultrabellico di Venere l’Afrodite”!
Le donne sapranno resistere al patto dello sciopero del talamo nuziale? Gli uomini si arrenderanno e deporranno finalmente le armi dopo “cotanto digiuno”?
Ma soprattutto, la pace sarà davvero così vantaggiosa a scapito di denaro e potere? Una commedia antica in chiave brillante, quanto mai tristemente ed amaramente attuale, che strapperà risate, ma capace di far riflettere su cosa davvero vinca tra amore e potere.