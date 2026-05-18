A Gallarate lo spettacolo “Un trapezio per Lisistrata”

Siamo ai tempi di Sparta e Atene, ma i corsi e ricorsi storici delle vicende umane ci portano a riflettere su quel che, purtroppo, ancora oggi succede. Cosa potrà accadere se le donne si stancano dei loro uomini sempre più presi dalle guerre e dal potere, piuttosto che dall’essere presenti nella vita quotidiana in pace e in amore? Può succedere che le donne prendano decisioni drastiche per rimettere tutto al posto giusto usando “l’arma segreta” di cui tutte sono fornite: il “potenziale ultrabellico di Venere l’Afrodite”!

Le donne sapranno resistere al patto dello sciopero del talamo nuziale? Gli uomini si arrenderanno e deporranno finalmente le armi dopo “cotanto digiuno”?

Ma soprattutto, la pace sarà davvero così vantaggiosa a scapito di denaro e potere? Una commedia antica in chiave brillante, quanto mai tristemente ed amaramente attuale, che strapperà risate, ma capace di far riflettere su cosa davvero vinca tra amore e potere.