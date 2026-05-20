A Monteviasco una giornata dedicata all’astronomia

Una giornata dedicata all’astronomia, alla divulgazione scientifica e alla valorizzazione del borgo. Ma soprattutto alla riapertura stagionale al pubblico della stazione astronomica di Monteviasco. L’appuntamento è per sabato 23 maggio quando ci sarà il Primo Memorial Giorgio Baj, promosso dall’Associazione Astronomica “Ipazia” Bisuschio-Monteviasco.

L’appuntamento avrà un significato particolare: nel corso della giornata è infatti prevista l’inaugurazione delle cupole della Stazione Astronomica SAM, al termine di un importante impegno di restauro che restituisce al territorio uno spazio dedicato all’osservazione del cielo e alla divulgazione scientifica.

Il programma si aprirà alle 11.30 con la conferenza “Artemis II – il ritorno dell’uomo sulla Luna”, a cura dell’ingegner Dario Kubler dell’associazione ASIMOF. Dopo il pranzo libero, le attività riprenderanno nel pomeriggio con visite al planetario, approfondimenti sulla Stazione Astronomica SAM e il momento inaugurale.

Alle 14.00 è prevista l’attività “I segreti del cielo notturno” con visita al planetario, seguita alle 14.30 dalla conferenza “La Stazione Astronomica SAM”. Alle 15.00 si terrà l’inaugurazione delle cupole della Stazione Astronomica SAM, mentre alle 15.30 tornerà l’appuntamento con i segreti del cielo notturno e la visita al planetario.

Nel corso della giornata non mancheranno altre proposte per il pubblico: l’osservazione del Sole con telescopi professionali, la mostra permanente “Marte: il Pianeta Rosso”, le visite guidate del borgo con l’associazione Monteviasco Borgo e Natura, i laboratori ad acquerello con Sara Bertoncello e le attività di divulgazione curate dalle associazioni astronomiche partecipanti.

La giornata si concluderà in serata, dalle 21.00 alle 23.30, con l’osservazione del cielo notturno alla Stazione Astronomica SAM. Gli organizzatori ricordano che il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche. La funivia effettuerà l’ultima discesa alle 16.45.