Una primavera di mostre nel piccolo borgo di Monteviasco

Anche quest’anno Monteviasco si prepara ad accogliere visitatori e appassionati con un ricco calendario di iniziative culturali. Il collettivo artistico CreatiVa, insieme al Gruppo Amici Monteviasco, propone una serie di appuntamenti che accompagneranno la stagione primaverile ed estiva nel suggestivo borgo della Val Veddasca.

Ad aprire il programma sarà la mostra fotografica “Duemila chilometri di neve”, allestita negli spazi dell’ex Asilo dall’11 aprile al 2 maggio. L’esposizione racconta il fascino della neve attraverso gli scatti in bianco e nero di Ferdinando Giaquinto, con contributi di Stefano Pedrazzi e Vito Dell’Orto. L’inaugurazione è in programma sabato 11 aprile alle ore 11. La mostra sarà visitabile tutti i weekend, dalle 10 alle 16.

Il calendario proseguirà il 3 maggio con l’inaugurazione della seconda edizione di “Penne e pennini, foglie e foglietti”, una mostra collettiva dedicata alla natura che raccoglie disegni e testi degli artisti di CreatiVa. In occasione dell’apertura è previsto anche un intervento di Giordano Colombo, delegato provinciale della LIPU, dedicato alla scoperta dell’ambiente naturale delle Prealpi varesine. L’esposizione resterà aperta fino al 23 maggio.

La rassegna continuerà nei mesi successivi con ulteriori appuntamenti: dal 13 giugno al 5 luglio una mostra di quadri e sculture realizzate dagli artisti del collettivo; il 12 luglio una giornata di festa e solidarietà con esposizione di creazioni; infine, dal 12 settembre al 18 ottobre, una nuova esposizione collettiva chiuderà la stagione culturale.

Il programma si inserisce nel contesto unico di Monteviasco, piccolo borgo montano incastonato sopra Curiglia, a circa 900 metri di quota, noto per essere uno dei luoghi più caratteristici della provincia di Varese. Raggiungibile a piedi attraverso una lunga scalinata nel bosco o tramite la funivia riattivata recentemente (qui gli orari), il paese conserva un’atmosfera autentica fatta di case in pietra, silenzi e panorami aperti sulla Val Veddasca e sul Lago Maggiore.

Negli ultimi anni Monteviasco è diventato anche un simbolo di resilienza e attenzione al territorio, al centro di iniziative volte a mantenerne viva la comunità e a valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico. Eventi come quelli proposti da CreatiVa contribuiscono a rendere il borgo non solo una meta escursionistica, ma anche uno spazio di incontro, arte e condivisione. Un programma che intreccia arte, natura e momenti di comunità, offrendo ai visitatori un’occasione in più per scoprire e vivere uno dei luoghi più suggestivi del Varesotto.