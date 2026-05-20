Quando la felicità è andare in barca a vela

La felicità è andare in barca a vela. Ed è proprio quello che è accaduto domenica 17 maggio, complice una meravigliosa giornata di sole e vento, sullo specchio del Lago Maggiore davanti alla splendida Ranco si è tenuta la IV edizione della manifestazione “La vela per tutti” durante la quale i ragazzi disabili della AFPD Associazione Familiari Persone Disabili di Cassano Magnago, hanno trascorso una giornata in barca a vela messe a disposizione per l’occasione dagli organizzatori club velici affiliati UISP Comitato di Varese: Club Velico VelaGranda Varese asd, Vela Club 33 e Orizzonte Vela Club. La manifestazione “La vela per tutti” è nata qualche anno fa ed è cresciuta nel tempo raccogliendo ogni anno la collaborazione di nuove associazioni ed Enti fino a diventare oramai una manifestazione annuale e di ampio respiro.

Da anni UISP attraverso i suoi club velici promuove lo sport della vela e vuole trasmettere la passione per questo sport anche a chi ha una limitata autonomia proprio per rendere concreto il motto UISP Sportpertutti. È oramai provato che la vela per le sue intrinseche caratteristiche, si svolge all’aria aperta e a contatto con la natura, permette a tutti, ed in particolare a chi ha delle disabilità fisiche o psichiche, di acquisire auFPDtostima e provare emozioni positive. A bordo delle barche a vela si sperimenta lo spirito di gruppo, si acquisisce un ruolo all’interno dell’equipaggio, si eseguono manovre e si timona, i ragazzi sono felici.

Il successo della giornata ricca di emozioni è stato reso possibile dalla sinergia di tutti i partecipanti che hanno generosamente contribuito a realizzare il sogno dei ragazzi disabili di poter veleggiare. E in particolare per il mondo dello sport e del volontariato: Uisp Varese con la presidente Rita Di Toro, Club Velico VelaGranda Varese asd col presidente Pierluigi Mascetti, Vela Club 33 con il presidente Marco Verga, Orizzonte Vela Club col presidente Edoardo Simbaldi e Acqua Academy asd col presidente Tiziano Soragni per il supporto subacqueo sia a terra che in acqua, oltre a tutti i soci dei Club che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo.

Grazie anche a tutti gli armatori dei club velici che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni Cicogna, First Lady, Mira, Ribelle, Nomad, Runner, Last Chace, Perché No, Chicca, Quadrifoglio e Vento Solare oltre ad Idea barca d’appoggio. Per le istituzioni e il territorio i ringraziamenti vanno al sindaco di Ranco Federico Brovelli, che ha concesso le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, la Pro Loco di Ranco col presidente Stefano Brovelli, che ha attivamente aiutato fornendo l’allestimento in loco, il sindaco di Cassano Magnago Pietro Ottaviani, il Ministro per la Disabilità, onorevole Alessandra Locatelli per la lettera di stima e gratitudine inviata congratulandosi per l’iniziativa e l’Autorità di Bacino del Lago Maggiore per il supporto tecnico.

Sicurezza e accessibilità sono state garantite dalla Guardia Costiera Ausiliaria col suo presidente Alfredo Besozzi e da tutti i volontari che hanno consentito di navigare in massima sicurezza. Grazie anche al Cantiere Nautico Brovelli di Ranco la cui proprietaria Maria Brovelli ha generosamente concesso l’utilizzo del suo pontile per permettere l’imbarco e lo sbarco in sicurezza di tutti i ragazzi.

Dopo la veleggiata l’associazione AFPD di Cassano Magnago per le persone disabili, con il presidente Marcello Crespan e il consigliere Ivano Faverio e Nadia hanno offerto a tutti un ottimo pranzo. Tutti i ragazzi sono stati premiati con un attestato di partecipazione e gadget in ricordo della bella giornata trascorsa insieme.

Il presidente di Velagranda Pierluigi Mascetti che è anche vicepresidente UISP Varese, si è occupato dell’organizzazione burocratica e ha sottolineato che «la vela per tutti in questi anni si è consolidata divenendo un appuntamento imperdibile, questa edizione ha dimostrato che la sinergia tra associazioni, volontari e autorità è la chiave per vincere ogni sfida: quando il rispetto incontra la collaborazione, nascono progetti straordinari. La Vela Per Tutti non è solo un evento ma la prova tangibile che un altro sport è possibile, uno sport di qualità, umano e, soprattutto finalmente accessibile a tutti».

Rita Di Toro, presidente UISP Varese, ha sottolineato che «la soddisfazione più grande per tutti è quella di vedere i ragazzi disabili felici ed entusiasti per l’esperienza provata, la loro incontenibile gioia ed i sorrisi sono sempre la ricompensa più bella per la giornata trascorsa insieme».

Tutti gli organizzatori ed i partecipanti hanno già garantito la loro disponibilità per una nuova edizione nella primavera 2027; l’obiettivo principale è rendere felici i ragazzi della AFPD, accrescere il senso di condivisione, La vela per tutti è un’esperienza unica in grado di diffondere i giusti valori ed il rispetto della diversità. La manifestazione La vela per tutti è la dimostrazione che “un altro sport è possibile” di qualità e soprattutto per tutti.

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