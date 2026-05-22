Addio a Lorella De Bortoli, architetto e impagliatrice alla quarta generazione

Lorella De Bortoli è mancata improvvisamente a 59 anni. Architetto di formazione e impagliatrice per scelta, aveva fatto della tradizione di famiglia, tramandata di generazione in generazione, il proprio mestiere e la propria cifra.

Nel suo laboratorio di Solbiate Arno, che aveva voluto chiamare Intrecci d’autore 1920, custodiva quella stessa storia che il nonno Domenico e il padre Narciso avevano costruito a Oggiona Santo Stefano, il paese dove era cresciuta e dove era conosciutissima. Una storia di sedie, di paglia, di erba palustre, di canna d’India e di rafia, ma anche di mani e di sguardo: quella capacità tutta artigiana di vedere il bello nei dettagli che gli altri spesso scartano.

Lorella era la quarta generazione di una famiglia di impagliatori. Aveva studiato architettura e si era laureata con una tesi dedicata a “Le curve di Thonet”, l’ebanista austro-ungarico che aveva rivoluzionato la curvatura del legno. Ma alla scrivania aveva sempre affiancato il laboratorio, e negli ultimi anni aveva saputo dare nuova vita al mestiere di famiglia anche attraverso i social, raccontando con orgoglio sedie restaurate, gesti antichi, finiture pazienti. “Siamo impagliatori. E io lo dico con orgoglio, anche sui social”, ci aveva detto qualche anno fa.

Chi la conosceva la ricorda così: forte, gioviale, volitiva, positiva sempre e comunque. Amava le persone, e le persone le volevano bene. Sapeva cogliere il bello in ogni dettaglio e in ogni volto, e proprio per questo la sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella comunità di Oggiona Santo Stefano, dove era originaria e dove aveva lavorato per molti anni, e in quella di Solbiate Arno, dove aveva la sua bottega.

Lascia il figlio Leonardo, 17 anni, la mamma Milva e il compagno Alessandro. I funerali si terranno domani sabato 23 maggio nella chiesa di Santo Stefano alle 15. Alle 14.30 sarà recitato il rosario.