Gemellaggio in musica tra Comerio e Carate Brianza

La musica come occasione di incontro, amicizia e condivisione. Domenica 24 maggio alle ore 16.30 la Filarmonica di Comerio organizza in Piazza del Comune un pomeriggio musicale dedicato al gemellaggio con il Corpo Musicale SS. Ambrogio e Simpliciano di Carate Brianza.

Protagonista del concerto sarà la banda ospite di Carate Brianza, che proporrà al pubblico un repertorio vario e coinvolgente, pensato per offrire un momento di festa e partecipazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un legame tra le due realtà bandistiche, accomunate dalla passione per la musica e dall’impegno nella valorizzazione della tradizione musicale sul territorio.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di aggregazione per la comunità, grazie alla collaborazione delle Associazioni locali. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, all’insegna della musica e della condivisione.”