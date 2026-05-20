Il weekend lungo di Ba Book offre libri per ogni genere di lettore
Dalle librerie alle ex carcere austroungarico, alle biblioteca e ai Mulini Marzoli, tutta la città coinvolta nel festival del libro. E attenzione: gli appuntamenti non finiranno domenica
Prosegue intenso a Busto Arsizio il programma dell’edizione 2026 di “BA Book”, il festival del libro e dell’editoria, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’associazione Busto che legge, in collaborazione con il Tavolo Letteratura che riunisce librerie, case editrici e associazioni culturali cittadine. Gli eventi sono ospitati in dodici diverse location.
Da venerdì 22 al fino a domenica 24 maggio sono previsti tanti appuntamenti., Ma non finisce qui: BA Book ha già previsto ulteriori proposte anche in altre giornate di fine mese, dal 25 al 29 maggio.
Ecco il testo completo del documento:
Comunicato stampa n. 376 del 20 maggio 2026 BA BOOK 2026: IL PROGRAMMA FINO AL 24 MAGGIO
Prosegue intenso il programma dell’edizione 2026 di “BA Book”, il Festival del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Busto che legge ETS, in collaborazione con il Tavolo Letteratura che riunisce librerie, case editrici e associazioni culturali cittadine. Gli eventi sono ospitati in dodici diverse location. Di seguito il programma completo da domani fino a domenica 24 maggio, giorno in cui si chiude ufficialmente la rassegna.
Ma … non finisce qui: BA Book ha già previsto ulteriori proposte anche in altre giornate di fine mese, dal 25 al 29 maggio. Al prossimo comunicato.
Mercoledì 20 Maggio
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ore 18.00 – Cristiano Sormani Valli presenta LA FAMIGLIA NERVOSETTI.
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A cura di: libreria i libri e i giorni
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Presso: Libreria I libri e i giorni
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Prenotazione obbligatoria al link: [link sospetto rimosso]…
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La famiglia Nervosetti è sempre di corsa, vive come in una lavatrice. Lavoro, scuola, impegni, scadenze. In casa Nervosetti non c’è mai tempo per niente. Nemmeno per ridere, nemmeno per respirare. Anche in vacanza c’è sempre qualcosa da fare e non si sta mai veramente insieme. Nessuno ascolta nessuno e c’è sempre qualcosa che manca, che non si riesce a raccontare. Solo l’arrivo inaspettato di un cucciolo saprà fermare questa corsa infinita. La famiglia Nervosetti si guarderà finalmente negli occhi e troverà il proprio modo di essere “famiglia”.
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ore 18.30 – Gianluca Pastori presenta LA POLITICA ESTERA AMERICANA NEL MONDO MULTIPOLARE.
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A cura di: IASEM ETS
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Presso: Biblioteca Comunale – Sala Monaco
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Gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di svolta, i cui esiti influiranno profondamente sul modo in cui il paese affronterà le sue sfide future. Sempre più riluttanti a esercitare la loro egemonia, gli USA hanno avviato un complesso ripensamento delle loro priorità e degli strumenti per perseguirle. In questa fase critica appare quindi cruciale coniugare l’analisi delle relazioni internazionali allo sguardo lungo della storia. Nato dalla convergenza degli interessi di quattro docenti dell’Università Cattolica di Milano, il volume parte proprio dall’idea che capire in una prospettiva di lungo periodo la politica estera degli Stati Uniti sia, oggi, la scelta più efficace per orientarsi fra le varie dimensions del loro agire sulla scena del mondo.
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ore 20.30 – CENA LETTERARIA “COLPI DI CENA: A TAVOLA CON L’ISPETTORE COLIANDRO E ROCCO SCHIAVONE”.
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A cura di: Associazione @dallelibraie
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Presso: Crazy Point – Non solo osteria
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Prenotazione obbligatoria al numero: 0331635377
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Al centro della serata i personaggi di due famose serie televisive. Coliandro è un ispettore in servizio alla questura di Bologna che si ritrova sempre invischiato, suo malgrado, in vicende più grandi di lui. Ma Coliandro non si tira mai indietro, anche se la sua sbadataggine e la sua incapacità investigativa finiscono inevitabilmente per cacciarlo nei guai. Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta. Sarcastico, nel senso più romanesco del termine, cinico e, perché no, maleducato. Detesta il suo lavoro e soprattutto odia il freddo, la neve e la sua vita. Però ha talento. Trasferito ad Aosta per motivi disciplinari, è un uomo con un senso etico tutto personale, che raramente coincide con quello che un poliziotto dovrebbe avere. È sboccato, brusco e le suas azioni spesso esondano i margini della legalità. Un uomo con un passato oscuro e con molti scheletri nell’armadio.
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Giovedì 21 maggio
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ore 18.30 – Rosa Teruzzi presenta TRAPPOLA NELLA NEBBIA.
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A cura di: Associazione Dalle Libraie
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Presso: Ex carceri asburgiche – primo piano
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Una sera di novembre, una figura incappucciata sbuca dall’androne di un palazzo signorile di Milano e aggredisce, prima con l’acido e poi a coltellate, l’ambiziosa pm Mimma Arrigoni. Quasi per caso, nell’inchiesta si ritrova coinvolta anche Libera Cairati, la fioraia-detective del Giambellino, che con la vittima ha un rapporto burrascoso perché sospetta sia troppo interessata al suo compagno, il commissario Gabriele. E se la polizia arranca sulle tracce della criminalità organizzata, Libera si imbatte fin da subito nei molti segreti personali della Arrigoni. È solo una coincidenza che l’agguato sia scattato alla vigilia del suo compleanno? E chi poteva volerla morta? Una moglie tradita, un amante deluso o uno dei delinquenti su cui la donna stava indagando – gente senza scrupoli, disposta a ingannare persone fragili con finte promesse d’amore? Tra appostamenti, bugie e depistaggi, la Miss Marple del Giambellino…
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ore 21.00 – Rosa Versaci con Mirko Tassin presentano LA CUCINA DEL DOTTOR FREUD.
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A cura di: Associazione Caffè letterario Busto Arsizio – Esperimenti per una nuova cultura
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Presso: Biblioteca Comunale – Sala Monaco
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Prenotazione obbligatoria al link: [link sospetto rimosso]…
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Ogni giorno, all’ora del pranzo, siamo costretti a subire vere e proprie nevrosi traumatiche. Panini, Coca-Cola, tramezzini e hamburger: è questa la vera psicopatologia della vita quotidiana, il vero disagio della civiltà. Quale miglior terapia di un libro di cucina freudiana, di questa lista di piaceri orali soddisfatti à la carte? Le ricette mescolano le migliori intuizioni della cucina viennese ai ricordi e alle riflessioni del padre della psicoanalisi. E, naturalmente, il gusto è dato da una straordinaria ironia. La cucina del dottor Freud è destinato ai golosi di aneddoti sui grandi della psicoanalisi, ma anche a quanti vorranno divertirsi a trasformare in piatti fumanti le proposte di questo singolare ricettario in salsa viennese. Istruzioni per l’uso grazie alla nota psicologa bustocca con il food content creator @tassoculinario.
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Venerdì 22 maggio
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ore 18.30 – IVAN CAROZZI presenta CRONACHE DALL’ITALIA NASCOSTA. STORIE INCREDIBILI, CELEBRITÀ INASPETTATE, LUOGHI CURIOSI E ALTRI MIRACOLI DELLA PROVINCIA ITALIANA.
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A cura di: Libraccio
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Presso: Biblioteca Comunale – Sala Monaco
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Un viaggio attraverso venti regioni e più di ottanta storie, tra i segreti di una penisola fatta di vette innevate e coste incontaminate, comunità utopiche, icone pop sulle tracce delle proprie radici e disperati in cerca di redenzione. Fuori dai circuiti più frequentati, dove l’umile può ancora diventare eroe e le tradizioni non servono soltanto a fatturare. Nasce così questa raccolta di miracoli italiani, fatti della stessa materia di laghi, case, pietre e volti segnati dal tempo. Per ritrovare la vera magia nascosta tra le pieghe del passato e del presente. Prefazione di Enrico Deaglio.
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ore 21.00 – MAURIZIO DE GIOVANNI presenta IL TEMPO DELL’OROLOGIAIO.
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A cura di: Libreria Ubik Busto Arsizio
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Presso: Molini Marzoli – Sala Tramogge
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Prenotazione obbligatoria al link: [link sospetto rimosso]…
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Carlo Malavasi, nome di battaglia “Sergio”, è stato per oltre quarant’anni una primula rossa della lotta armata: latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la via si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Coen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano, morto in mare. Fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera, invece, è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. Vuole la verità, Vera. La vuole da sempre. Ma proprio quando sembra sul punto di afferrarla, la donna scompare nel nulla.
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Sabato 23 Maggio
Tanti appuntamenti in un’intera giornata dedicata alla sezione enogastronomica del Festival, nella magnifica cornice di Villa Ottolini Tosi. Ricette e proposte letterarie per tutti i gusti.
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ore 10.00 – Claudio Sadler presenta MANUALE DELLO CHEF.
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A cura di: Anna Prandoni e Associazione @dallelibraie
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Un’occasione unica per i cultori della buona cucina e i più ambiziosi appassionati dei fornelli: Claudio Sadler, uno dei più grandi chef italiani, in veste di docente con la passione di insegnare. Con esemplare chiarezza, in 120 sequenze fotografiche step-by-step appositamente realizzate nella sua cucina stellata, sarà lui stesso a insegnarci quanto è necessario per scegliere e valorizzare gli ingredienti: carni, pesce, crostacei e verdure sono qui lavorati caso per caso, per tipologie diverse, in dettagliate sequenze di taglio, pulizia e preparazione.
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ore 11.00 – LUIGI FERRANDO E GABRIELE PINO presentano CIBARIA. CURIOSITÀ, STRANEZZE, RITI INTORNO AL CIBO.
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A cura di: Anna Prandoni
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Le fantastiche illustrazioni di Gabriele Pino ci guidano in un percorso che tocca gli angoli più remoti del mondo così come le lande o città più note. Luoghi dove si producono o raccolgono alimenti dalle storie incredibili, che sembrano inventate ma che raccontano immaginifiche realtà. Un catalogo di stranezze che sono abitudini per alcuni, un repertorio di prodotti che vorrete assolutamente provare o che mai e poi mai vorreste trovarvi davanti.
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ore 12.00 – Elisa Motterle presenta IL TAO DELLE BUONE MANIERE.
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A cura di: Anna Prandoni
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Con un tono brillante e contenuti sorprendenti, Elisa Motterle ricostruisce una mappa di concetti apparentemente opposti – ordine/caos, forma/sostanza, pubblico/privato, implicito/esplicito – per tracciare una «strada» mediana fra queste polarità e mostrarci come derivarne regole di buona convivenza, flessibili e armoniosamente complementari: non fredde convenzioni, quindi, ma l’integrazione di intelligenza emotiva e filosofia quotidiana.
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ore 14.00 e ore 16.00 – Il gusto e i ricettari del ‘900 con l’archeologa culinaria Samanta Cornaviera e piccola degustazione di biscotti di Farina e Passione.
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A cura di: Anna Prandoni
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Dettagli: Evento a pagamento con prenotazione obbligatoria a cura di Farina e Passione.
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ore 14.30 – Monica Guioli presenta LA REGINA DELLE TORTE.
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A cura di: Anna Prandoni
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Monica è una ragazza speciale che ama cucinare, in particolare dolci. Questo libro è il prodotto di tante ricerche e condivisioni di ricette che arrivano dalla tradizione locale e che ogni famiglia ha tra le proprie memorie. Sono facili da realizzare e gustose da assaggiare. Anche con un tocco di attualità pensando a chi non può mangiare glutine e così vi è anche un capitolo del libro dove troviamo ricette con farina di riso. Un viaggio, quindi, nella tradizione e tra i sapori, con la semplicità di Monica.
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ore 15.00 – ANDREA GRIGNAFFINI presenta PASTA DIVA.
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A cura di: Anna Prandoni
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Un inedito omaggio alla pasta, nostro piatto nazionale per eccellenza. Affidato alla penna colta, intelligente e piacevolissima di un autore ben noto nel mondo dell’enogastronomia, Andrea Grignaffini, il libro è reso prezioso ed entra in una dimensione fantastica con le oniriche e visionarie illustrazioni di Paolo Rui.
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ore 16.30 – Roberta Schira presenta LE MARGHERITE SANNO ASPETTARE.
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A cura di: Anna Prandoni
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Roberta Schira, autrice di I fiori hanno sempre ragione, amato da pubblico e critica, regala ai suoi lettori una nuova storia di rinascita. Con una scrittura poetica e intensa, dà voce a un femminismo gentile, fatto di forza, empatia e consapevolezza. Un romanzo corale, intimo e potente, dove la natura cura, la Casa guida e le donne imparano a scegliere. A parlare e ascoltare. Come le margherite, che fioriscono anche nei terreni più duri, queste protagoniste imparano a resistere, a ritrovare la propria voce e il proprio tempo. E Camilla, con il suo Canto, ci ricorda che ogni ferita può trasformarsi in seme.
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ore 17.15 – IL GUSTO E I RICETTARI DEL ‘900 con l’archeologa culinaria Samanta Cornaviera e piccola degustazione di cocktail.
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A cura di: Anna Prandoni e Ambrogio Ferraro
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Dettagli: Evento a pagamento, senza prenotazione.
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ore 18.30 – ALBERTO GRANDI presenta LA CUCINA ITALIANA NON ESISTE. BUGIE E FALSI MITI SUI PRODOTTI E I PIATTI COSIDDETTI TIPICI.
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A cura di: Anna Prandoni
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“Quando Gualtiero Marchesi, considerato il fondatore della nuova cucina italiana, negli anni Novanta consigliava di mettere la panna nella carbonara, a nessuno veniva in mente di scatenare autentiche guerre di religione come avviene oggi.” Alberto Grandi, professore di Storia del cibo e presidente del corso di laurea in Economia e Management all’Università di Parma, e Daniele Soffiati, suo sodale nel celeberrimo podcast DOI – Denominazione di Origine Inventata, ci spiegano perché la cucina italiana non esiste! È vero che i prodotti italiani sono buonissimi, spesso i migliori al mondo, ma è falso che abbiano origini leggendarie, perse nella notte dei tempi.
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Domenica 24 Maggio
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ore 10.00 – Presentazione del libro fotografico IL PANE DEL SANTO.
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Progetto editoriale a cura di: ANTONELLA CORRAO, con le fotografie di GIANDOMENICO FRASSI e BEATRICE PRADA
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A cura di: Anna Prandoni
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Presso: Ex carceri asburgiche – primo piano
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Dettagli: Degustazione di pane a cura di Panificio Luraschi – 1955.
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Attraverso le fotografie di Giandomenico Frassi e Beatrice Prada, il libro racconta la tradizione dei pani votivi e degli altari di San Giuseppe, uno dei patrimoni più vivi della cultura del Belìce, dove devozione, lavoro collettivo e memoria si intrecciano nel racconto di una comunità.
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ore 15.00 – LILIANA FACCIOLI PINTOZZI e pegah_moshir_pour presentano FIGLIE DI EVA. La battaglia delle donne per la vita e la libertà in Iran, Afghanistan e Stati Uniti e LA CASA DIMENTICATA.
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A cura di: Libraccio
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Presso: Biblioteca comunale – Sala Monaco
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FIGLIE DI EVA: «Cosa accomuna le proteste in Afghanistan, Iran e Stati Uniti? Semplice. La natura della discriminazione è sempre basata sul genere sessuale». Sono le parole di Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003, prese in prestito da Liliana Faccioli Pintozzi per descrivere la battaglia delle donne per la vita e la libertà in questi Paesi. «Parlare con le donne seppellite sotto il burqa che ogni giorno negoziano per sprazzi di una accettabile quotidianità. Raccogliere le testimonianze delle ragazze che togliendosi un velo affermano il loro diritto a scegliere, e così facendo fanno tremare un Regime che ha scelto come pietra angolare la loro sottomissione. Testimoniare l’involuzione della condizione delle donne negli Stati Uniti, il Paese più simile a noi, spesso indicato come l’esempio a cui guardare. Tutto questo ha reso per me necessario questo libro», scrive l’autrice.
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LA CASA DIMENTICATA: Sua madre vuole che Farah vada via da Teheran. Per lei questo è l’unico modo per costruire un futuro. Farah, invece, immagina un Iran diverso, libero, e vuole restare. Non scappare all’estero come ha fatto suo nonno. Non le è chiaro il motivo per il quale sia partito: sua madre non ne vuole parlare. Lo scopre soltanto quando la nonna le dice dove trovare una chiave misteriosa. La chiave di una casa dimenticata, piena di polvere: quella in cui abitava il marito. Lì, un baule custodisce un tesoro: un vecchio diario, libri, riviste e documenti che raccontano le azioni di un gruppo di donne e di uomini che credeva nella libertà di pensiero. Quella che in Iran oggi manca. Farah decide di essere coraggiosa. Non solo inizia a scavare nel passato disobbedendo alla madre, ma apre la porta della casa a due donne e ai loro bambini. Donne con storie differenti, ma accomunate dallo stesso desiderio di libertà. Donne che vogliono qualcosa di diverso, che non hanno paura della parola resistenza. Farah sente finalmente di avere uno scopo. Eppure, c’è un segreto più pericoloso della violenza della polizia e delle esplosioni che fanno sgretolare l’intonaco del soffitto. Un segreto che riguarda il nonno e sua madre. La sfida, per Farah, è accettare che le rivoluzioni più difficili da scatenare sono quelle che cambiano noi stessi.
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ore 16.00 – ANTONIO ARMANO e VITTORIO H. BEONIO BROCCHIERI presentano AL VENTO DELLE STEPPE. Viaggio nell’impero di Stalin.
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A cura di: De Piante Editore
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Presso: Loggiato De Piante
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Nel 1934 Vittorio Beonio Brocchieri, noto anche come “El Matt”, fedele al soprannome, percorre in lungo e in largo l’Unione Sovietica di Stalin, dal Mar Nero alla Siberia, toccando Odessa, Rostov, Astrakan, il lago Bajkal e molti altri luoghi. Il viaggio, compiuto in solitaria a bordo di un rudimentale biplano Caproni CA 100, è un’impresa aviatoria, un’esperienza intellettuale e politica, ma soprattutto umana. Il suo giudizio di politologo su un regime che sta scivolando nel buio del terrore staliniano è netto e inappellabile, senza mai intaccare l’entusiasmo e il candore di un uomo irrequieto di fronte a ciò che il viaggio rivela: i deserti, le steppe, i grandi fiumi, le labili tracce di civiltà nomadiche, le raffinate cupole a cipolla che emergono dalla nebbia; le folle di operai che sciamano al suono della sirena, i sottili divisori che separano lo spazio di una prostituta da quello di una famiglia in una kommunalka. Raccontando dal cielo e dalla terra, Brocchieri restituisce uno spettacolo umano, naturale e celeste in continuo movimento, fatto di estremi, in un libro irripetibile: il precipitato letterario di un’epoca terribile, quando si poteva volare come guidando un’automobile sopra un Paese enorme, enigmatico e tragico.
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ore 17.00 – Leonardo Mendolicchio presenta DIVENTERAI UOMO.
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A cura di: Anna Prandoni e Biblioteca Comunale
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Presso: Biblioteca comunale – Sala Monaco
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Ogni cultura ha inventato un proprio modo di «fare il maschio». In quella occidentale, per secoli, maschile ha significato forza, dominio, superiorità. L’uomo era il fulcro, la misura di tutte le cose. Oggi – finalmente – quel modello si sta incrinando, ma al suo posto non ne è ancora sorto uno nuovo. I giovani maschi, perciò, crescono in un mondo che non sa più dire loro chi sono e che li lascia soli, in lotta con archetipi che non riconoscono e orizzonti che non sanno nominare. Da questo smarrimento derivano la violenza, il ritiro sociale, l’autolesionismo, tutti fenomeni che riempiono le cronache e raccontano un disagio profondo.
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ore 18.30 – “RITRATTI IN MUSICA” OMAGGIO A BILLIE HOLIDAY E NINA SIMONE per i 30 anni di Galleria Boragno.
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A cura di: Galleria Boragno
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Presso: Galleria Boragno
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Il pubblico potrà rivivere le canzoni e le vicende di due icone che hanno segnato la storia del jazz e della musica afroamericana. Donne forti, coraggiose, capaci di trasformare il dolore in arte e di usare la musica come strumento di denuncia contro le ingiustizie sociali, affermando al tempo stesso il valore della dignità umana.
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ore 20.30 – Erica Cassano presenta DURAMADRE.
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A cura di: @dallelibraie
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Presso: Biblioteca Comunale – Sala Monaco
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Con “La Grande Sete” Erica Cassano è diventata un’autrice rivelazione. Il romanzo ha esordito primo in classifica. Tutti i lettori ne hanno parlato per mesi dando vita a un passaparola senza fine. Dopo aver conquistato la fiducia dei librai e il plauso della stampa, Erica torna con “Duramadre”, un libro che cala una protagonista controcorrente in un paese pieno di mormorii, in una famiglia dove nulla è come sembra, in una tradizione che esclude il nuovo. Celeste vuole essere accettata per quello che è, ma allo stesso tempo è spaventata. Accanto a lei, Tonio sta cercando la sua strada, ma le sue radici lo ostacolano. Una storia sulle curve lungo il cammino per diventare sé stessi. E sulla forza per superarle.
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