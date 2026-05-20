Arriva la conferma: Estrella Group ritira l’offerta per la Pro Patria

L’accordo per il passaggio di proprietà della Pro Patria non si farà. Come anticipato da VareseNews lo scorso 17 maggio (https://www.varesenews.it/2026/05/il-gruppo-estrella-ritira-lofferta-per-la-maggioranza-della-pro-patria/2578387/), il fondo internazionale Estrella Football Group ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla trattativa per l’acquisizione del club biancoblu, spiegando che i termini della proposta migliorativa sono scaduti senza ricevere una risposta definitiva da parte dell’azionista di maggioranza. Tramonta così l’ipotesi di un nuovo corso societario che avrebbe dovuto garantire la stabilità finanziaria necessaria per puntare al ritorno tra i professionisti.

Il mancato accordo con la proprietà

Dopo diverse settimane di dialoghi costruttivi con gli attuali soci, il fondo ha deciso di fare un passo indietro. Secondo quanto comunicato dal gruppo, la proposta avanzata non è stata accolta nei tempi stabiliti, nonostante la disponibilità a venire incontro alle richieste della proprietà attuale. Estrella Football Group ha sottolineato di aver dimostrato «notevole pazienza e flessibilità – spiegano i rappresentanti del gruppo – accogliendo molteplici richieste dell’attuale azionista al fine di favorire progressi nelle negoziazioni». Tuttavia, il silenzio della maggioranza allo scadere della deadline ha portato alla rottura definitiva.

Progetti e investimenti sfumati

L’obiettivo del fondo era quello di avviare immediatamente la programmazione per la stagione 2026/27. Il piano industriale prevedeva investimenti significativi spalmati su un triennio, con la chiara ambizione di riportare la Pro Patria in Serie C. Per accelerare i tempi, il gruppo si era detto pronto a ridurre il periodo di “due diligence” a sole quattro settimane, lavorando contemporaneamente sul budget operativo e sugli accordi tra i soci. L’offerta, dunque, non riguardava solo il prezzo d’acquisto, ma si concentrava su un impegno finanziario a lungo termine per dare struttura e competitività alla squadra.

I motivi del ritiro

A pesare sulla decisione finale è stata l’imminenza delle scadenze per l’iscrizione al prossimo campionato. Estrella Football Group riteneva essenziale iniziare subito il lavoro di ricostruzione sportiva e organizzativa. «Con i preparativi per la nuova stagione già in corso e le scadenze di registrazione che si avvicinano rapidamente – chiarisce il comunicato del fondo – abbiamo considerato essenziale iniziare immediatamente il lavoro di ricostruzione richiesto per il futuro del club». Venuta meno la certezza dei tempi, il gruppo ha preferito ritirarsi per non compromettere ulteriormente il futuro del sodalizio bustocco.

Il saluto del fondo ai tifosi

Nonostante l’esito negativo della trattativa, il gruppo ha voluto congedarsi con un messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le parti coinvolte e alla piazza. Nel chiudere il comunicato, Estrella Football Group ha espresso i migliori auguri alla comunità della Pro Patria, ai suoi sostenitori e alla città di Busto Arsizio per il proseguimento del cammino sportivo, confermando comunque la bontà del dialogo aperto in questi mesi che, tuttavia, non ha portato alla firma definitiva.