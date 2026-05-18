A Caldana il teatro in inglese: “Relationships. Two one act plays in one night”

La compagnia di teatro amatoriale in lingua inglese Benvenuto Players, in attività da diversi anni nella provincia di Varese, è lieta di presentare “Relationships”, uno spettacolo di due atti unici in cui vengono analizzate, sotto diversi punti di vista, delle relazioni sentimentali che spesso, ma non necessariamente, sono difficili.

Il primo atto unico si intitola “Between Mouthfuls” di Alan Ayckbourn, con l’esordio in regia dell’irlandese Rob Kenny. Due coppie stanno cenando in un ristorante elegante, le loro conversazioni vengono svelate tramite il cameriere, che passa da un tavolo all’altro. Chissà se queste coppie si conoscono sul serio? Ad ogni portata diventa evidente che le loro relazioni nascondono qualcosa di più di ciò che sembra. Una commedia con molti spunti di riflessione.

Nella seconda parte viene messo in scena un thriller psicologico: “Inmate 28064212. The Truth We Bury” di Cantalejo Culebras un affascinante e misterioso scrittore spagnolo, al suo debutto con la drammaturgia. La sua opera è estremamente potente e provocatoria. Una notte cambia la vita di quattro persone, eppure la verità rimane un mistero. Mentre un uomo affronta le gravi conseguenze delle sue azioni, si trova di fronte a tre visitatori le cui vite sono state sconvolte dallo stesso evento. La verità può essere assoluta o semplicemente conveniente?

Vi aspettiamo numerosi!

Importante: la rappresentazione si terrà interamente in lingua inglese.