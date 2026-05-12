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In 500 di corsa a Cassano Magnago per la PurpleRun

La gara serale del Team AttivaSalute, organizzata a sostegno dell'associazione +di21ODV, è stata vinta da Luca Venier e Federica Cozzi

purple run 5k cassano magnago 2026 | Foto Podisti.net

Sport e solidarietà sono sempre un connubio vincente e la conferma è arrivata da Cassano Magnago dove è andata in scena la Purple Run 5K, organizzata in serale dal Team AttivaSalute con il patrocinio del Comune e la collaborazione NPT. (foto A. Barbieri / Podisti.net)

La manifestazione aveva un risvolto benefico, il sostegno all’associazione +di21ODV ed è andata in scena su un percorso bello, vario e rinnovato, con ben 45 volontari a garantire la sicurezza dei partecipanti. L’arrivo, posizionato nel parco della Magana, ha visto transitare per primi Luca Venier e Federica Cozzi, vincitori rispettivamente in campo maschile e femminile.

Venier ha tagliato il traguardo in 16.49 precedendo Riccardo Laudi e Fernando Coltro. Tra le donne Cozzi ha concluso la gara in 18.21 davanti a Claudia Gelsomino e Cecilia Curti. In tutto sono stati circa 500 i partecipanti, suddivisi tra i runners e chi ha invece affrontato il percorso da semplice camminatore. Al termine il terzo tempo sul prato di Villa Oliva con il cibo preparato dall’associazione NPT e con i giochi gestiti dai ragazzi con sindrome di Down +di21ODV.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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