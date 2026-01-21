Raccolta rifiuti a Cassano Magnago, Econord ha presentato l’offerta più valida
L’azienda già attiva in provincia è al primo posto della graduatoria provvisoria. A febbraio l’aggiudicazione. Il passaggio del servizio da Sieco? “Ad aprile”
Sarà Econord a gestire il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti a Cassano Magnago: l’azienda varesina ha presentato l’offerta che si è classificata al primo posto. E dunque – salvo sorprese – tra pochi mesi subentrerà a Sieco, con cui il Comune ha avuto in duro scontro negli ultimi anni (nella foto: materiale in attesa di ritiro nella piazzetta del monumento ai Caduti)
“Su sette offerte presentate, cinque sono state considerate valide” dice l’assessore Rocco Dabraio. “L’offerta più valida, nella graduatoria provvisoria, è quella di Econord”. La graduatoria, formata sulla base del punteggio di gara (definito dall’offerta economica per il 25% e dall’offerta tecnica per il 75).
Dietro a Econord al secondo posto in graduatoria la Progitec (che gestisce a Samarate e Cardano, tra gli altri) e terzo posto la Acinque.
E dunque finalmente si arriva al divorzio con Sieco, dopo tre movimentati anni ricchi di scontri? Quando si passerà ad Econord?
“Secondo gli uffici il passaggio si potrà completare ad aprile” sintetizza il sindaco Pietro Ottaviani. Passaggio intermedio: formazione della graduatoria definitiva, poi l’aggiudicazione per metà febbraio. E infine – appunto ad aprile – il passaggio.
