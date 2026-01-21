Varese News

Gallarate/Malpensa

Raccolta rifiuti a Cassano Magnago, Econord ha presentato l’offerta più valida

L’azienda già attiva in provincia è al primo posto della graduatoria provvisoria. A febbraio l’aggiudicazione. Il passaggio del servizio da Sieco? “Ad aprile”

Sacchi rifiuti

Sarà Econord a gestire il servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti a Cassano Magnago: l’azienda varesina ha presentato l’offerta che si è classificata al primo posto. E dunque – salvo sorprese – tra pochi mesi subentrerà a Sieco, con cui il Comune ha avuto in duro scontro negli ultimi anni (nella foto: materiale in attesa di ritiro nella piazzetta del monumento ai Caduti)

Su sette offerte presentate, cinque sono state considerate valide” dice l’assessore Rocco Dabraio. “L’offerta più valida, nella graduatoria provvisoria, è quella di Econord”. La graduatoria, formata sulla base del punteggio di gara (definito dall’offerta economica per il 25% e dall’offerta tecnica per il 75).
Dietro a Econord al secondo posto in graduatoria la Progitec (che gestisce a Samarate e Cardano, tra gli altri) e terzo posto la Acinque.

E dunque finalmente si arriva al divorzio con Sieco, dopo tre movimentati anni ricchi di scontri? Quando si passerà ad Econord?
Secondo gli uffici il passaggio si potrà completare ad aprile” sintetizza il sindaco Pietro Ottaviani. Passaggio intermedio: formazione della graduatoria definitiva, poi l’aggiudicazione per metà febbraio. E infine – appunto ad aprile – il passaggio.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.