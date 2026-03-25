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Gallarate/Malpensa

Ciclista investito a Cassano Magnago

È successo nel primo pomeriggio in via Torricelli, tra la zona di Soiano e la valle dell'Arno

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un ciclista di 70 anni è rimasto ferito in seguito a un investimento da parte di un veicolo a Cassano Magnago.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, in via Torricelli, tra la zona di Soiano e la valle dell’Arno. L’urto è stato violento e sul posto sono arrivate, in massima urgenza, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica.

L’uomo ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita: è stato trasferito in ospedale al Circolo di Varese.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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