A Cassano Magnago strappati due volte i manifesti per il No. “Un atto di inciviltà”
La consigliera comunale e avvocata Stefania Passiu la prima volta ha pensato a un semplice atto vandalico, ma anche questa settimana il danneggiamento si è ripetuto
«Mi rincresce perché è un atto di grande inciviltà». L’avvocata (e consigliera comunale indipendente) Stefania Passiu ha segnalato un doppio danneggiamento dei manifesti elettorali per il No al referendum, nella cittadina di Cassano Magnago.
Succede in via Ottone Visconti, nella parte alta di Cassano, di fianco al Parco della Magana.
«Il primo episodio è avvenuto venerdì scorso: c’era a terra un manifesto strappato, un manifesto per il No. L’ho preso per l’atto di un incivile, per vandalismo. Ieri mattina [mercoledì 18 marzo] però ho trovato nuovamente un altro manifesto strappato, sempre per il No. Per la precisione il manifesto del Movimento 5 Stelle, mentre devo dire che quello del Pd accanto non era stato strappato.
Per Passiu questi atti (a Cavaria è stato denunciato atto simile contro i manifesti del Sì) sono frutto di «una campagna referendaria avvelenata»: «io credo che quando si usano toni inappropriati a livello più alto poi si trasmette un messaggio negativo anche ai livelli più basse, a livello locale. Ed è triste, perché denota un modo di partecipare che è assolutamente sbagliato e contiene anche una dose di violenza».
Avvocata, Passiu è «indubbiamente per il No» al referendum. «Anche se non ho fatto campagna referendaria attiva». Anche se l’episodio lo ha rilanciato anche per sostenere un appello al voto: «Basterebbe questo episodio, reiterato, a convincere a votare No, giusto per contrastare l’inciviltà», ha scritto sui social segnalando i due manifesti strappati.
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