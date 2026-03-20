L’ultimo viaggio del Senatùr: il saluto di Gemonio, della Lega e del Paese. La diretta

Varese e l’Italia intera dicono addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha cambiato per sempre la storia politica del Paese. Dalla sua Gemonio alle massime cariche di governo, il fondatore della Lega si è spento e sono in tanti a volerlo ricordare. In questo spazio seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti, le reazioni della politica, i dettagli sulle esequie e l’ultimo saluto delle comunità locali. Un racconto corale per documentare l’ultimo viaggio di un protagonista del nostro tempo. (↓ Attendi il caricamento del liveblog qui sotto ↓)