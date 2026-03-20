Varese News

Politica

L’ultimo viaggio del Senatùr: il saluto di Gemonio, della Lega e del Paese. La diretta

L’addio al fondatore, al ministro e al leader che ha inventato la Padania: la cronaca minuto per minuto degli avvenimenti e dei ricordi che giungono da ogni parte d'Italia

Generico 16 Mar 2026

Varese e l’Italia intera dicono addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha cambiato per sempre la storia politica del Paese. Dalla sua Gemonio alle massime cariche di governo, il fondatore della Lega si è spento e sono in tanti a volerlo ricordare. In questo spazio seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti, le reazioni della politica, i dettagli sulle esequie e l’ultimo saluto delle comunità locali. Un racconto corale per documentare l’ultimo viaggio di un protagonista del nostro tempo. (↓ Attendi il caricamento del liveblog qui sotto)

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.