L’ultimo viaggio del Senatùr: il saluto di Gemonio, della Lega e del Paese. La diretta
L’addio al fondatore, al ministro e al leader che ha inventato la Padania: la cronaca minuto per minuto degli avvenimenti e dei ricordi che giungono da ogni parte d'Italia
Varese e l’Italia intera dicono addio a Umberto Bossi, il Senatùr che ha cambiato per sempre la storia politica del Paese. Dalla sua Gemonio alle massime cariche di governo, il fondatore della Lega si è spento e sono in tanti a volerlo ricordare. In questo spazio seguiremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti, le reazioni della politica, i dettagli sulle esequie e l’ultimo saluto delle comunità locali. Un racconto corale per documentare l’ultimo viaggio di un protagonista del nostro tempo. (↓ Attendi il caricamento del liveblog qui sotto ↓)
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