Festa con auto di lusso a Gallarate, arrivano i carabinieri e arrestano un ricercato per omicidio

La festa tra uomini, un po’ sopra le righe, ha attratto l’attenzione e i carabinieri – intervenuti sul posto – hanno scoperto che nel gruppo c’era anche un ricercato per omicidio.

È successo a Gallarate, protagonista un gruppo di uomini pakistani: il gruppo si è ritrovato nel parcheggio dell’area mercato, con auto di lusso e fumogeni, pare per celebrare l’arrivo di un matrimonio. Festa un po’ sopra le righe, come capita anche a qualche addio al celibato. Una scena che ha attratto l’attenzione di qualche residente della zona, che ha chiamato i carabinieri.

I militari della compagnia di Gallarate, guidata dal capitano Matteo Russo, sono intervenuti per un controllo ordinario, per riportare un po’ di ordine ma anche per verificare. E siccome un controllo in più serve sempre, è spuntata la sorpresa: tra gli “invitati” della festa c’era anche un uomo ricercato dall’Interpol per omicidio.

L’uomo, con doppia cittadinanza pakistana e italiana, ha 63 anni ed è residente nel Lazio: è accusato di aver ucciso una persona in Pakistan nel 2019. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che in questo caso è la Corte d’appello (di Milano, competente per l’Ovest di Lombardia), l’organo cui spetta per Legge la verifica dei requisiti per l’estradizione.