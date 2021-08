Olio esausto, 66 tonnellate raccolte in un anno da Coop Lombardia

L’olio alimentare utilizzato in cucina può essere raccolto e quindi riutilizzato per altri usi, permettendo così di dare nuova vita a una risorsa che è bene non disperdere nell’ambiente. Per questo motivo Coop Lombardia ha dato vita al progetto “Dall’olio all’olio” con il quale recupera olio esausto presso i propri punti vendita: da lì l’olio “riparte” e viene destinato a diventare biocarburante, oppure additivo per colle, vernici, asfalto, mangimi.

Nel corso del 2020, Coop Lombardia ha raccolto e rimesso in circolo oltre 66 tonnellate di olio alimentare attraverso 23 punti vendita: la catena della grande distribuzione stima di avere contribuito, in questo modo, ad abbattere le emissioni di CO2 di 177 tonnellate ma anche di avere risparmiato 283 ettari di terra e oltre 500mila ettolitri d’acqua.

La raccolta, che naturalmente prosegue anche quest’anno, viene effettuata grazie ai cittadini che nelle proprie case “stoccano” l’olio esausto in comuni bottiglie di plastica e poi le conferiscono nei contenitori dedicati, collocati all’interno dei punti vendita Coop. (nella foto, quello di Cassano Magnago)