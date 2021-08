Sabato a Fagnano Olona i funerali di Sante Zecconello

Si terranno sabato 14 lagosto a Fagnano Olona i funerali di Sante Zecconello, musicista e amato professore di musica, scomparso a 60 anni di età.

Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio a Fagnano Olona, nella zona dove risiedeva: alle 14.30 sarà recitato il rosario, alle 15 il funerale.

L’improvvisa scomparsa del “professor Zecconello” è stata accolta con dolore ed emozione da moltissime persone: amici, colleghi ma anche centinaia di ragazzi (ed ex ragazzi) che l’hanno avuto come insegnante, conoscendone la simpatia e l’entusiasmo, ma venendone anche incoraggiati nelle sperimentazioni musicali.

Zecconello ha insegnato prevalentemente a Gallarate, ma anche a Busto Arsizio per un periodo. Era inoltre direttore dell’orchestra “Bellini” del liceo musicale di Tradate. Si era occupato anche della sede distaccata a Cassano Magnago, come ricorda un messaggio del sindaco Nicola Poliseno: «Un vasto territorio perde un grande Uomo di cultura, un musicista e un educatore. Preziosa la sua collaborazione nelle Scuole cassanesi, per l’apertura e la costante promozione in Città della sede del Liceo Musicale Bellini in Via Ungaretti… un vero diffusore del bello della Musica! Un grande dono averlo avuto in Città, averlo conosciuto, averlo ascoltato, averlo vissuto».