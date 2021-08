È morto il professor Sante Zecconello

È mancato improvvisamente Sante Zecconello, molto conosciuto come estroso musicista ma anche per la sua attività didattica come professore di musica nelle scuole. È morto durante le vacanze in Puglia, aveva compiuto da pochi giorni sessant’anni.

«Abbiamo suonato insieme per trent’anni, era il nostro tastierista» racconta Dario Sculati, con lui nel gruppo Satura Lanx, formazione musicale di lungo corso, nota anche per la partecipazione (come sassofonista) di Charlie Yelverton, ex giocatore della Pallacanestro Varese.

Oltre che con Satura Lanx, era attivo anche come direttore di altre formazioni musicali, come la corale Santa Cecilia di Fagnano Olona (per oltre vent’anni fino al 2009), l’Angel’s Gospel Choir e, dal 2008, dell’orchestra “V. Bellini” del Liceo Musicale di Tradate, dove collaborava con il fratello Stefano.

L’altra sua anima era quella di docente di musica, esercitato per tanti anni soprattutto alle scuole medie Gerolamo Cardano nel centro di Gallarate: tantissimi gallaratesi (e bustocchi) lo ricordano per la simpatia con cui nelle sue lezioni coinvolgeva tutti i ragazzi e le ragazze, ma anche per la passione con cui sapeva “coltivare” chi mostrava più capacità. Oltre che alle Gerolamo Cardano ha insegnato per un periodo anche al liceo Musicale di Busto Arsizio.

Una foto ormai “d’epoca” dei Satura Lanx con Zecconello alle tastiere

Al di là della simpatia che mostrava era anche musicista rigoroso: diplomato in didattica della musica, si era diplomato al Conservatorio “Cantelli” di Novara, in composizione, sotto la guida del Maestro Franco Balliana. Ha pubblicato alcuni brani fra cui il mottetto Sacro a 4 voci dispari e accompagnamento d’organo “Ave Maria” (ed.Paoline) e anche due volumi didattici firmati con il fratello Stefano.