Episodi violenti e clienti ubriachi, locale di Varese chiuso per un mese dalla Questura

Chiuso per 30 giorni un locale di via Orrigoni a Varese. Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Dalle indagini è emerso che negli ultimi mesi nel locale in questione, oltre a riscontrarsi violazioni amministrative di considerevole gravità, quali l’esercizio dell’attività di ballo in assenza della prescritta autorizzazione, si sono verificate situazioni a rischio che hanno richiesto ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine impiegate nei servizi di controllo del territorio. La discoteca, infatti, si è spesso rivelata teatro di episodi violenti, nonché luogo di ritrovo di avventori ubriachi e molesti e di persone con precedenti penali, tutti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ulteriore elemento a sostegno dell’emissione del provvedimento è stata la palese mancata selezione e supervisione dei dipendenti da parte dei titolari dell’esercizio: in data 22 novembre durante un controllo nel locale, i poliziotti hanno riscontrato che un addetto alla sicurezza deteneva cinque pastiglie contenenti efedrina, sostanza il cui utilizzo e detenzione sono regolati dalla normativa sugli stupefacenti.

Nel corso di un controllo effettuato lo scorso 7 dicembre, gli agenti della Questura hanno poi notato tre addetti alla sicurezza che si allontanavano repentinamente verso alcuni cassonetti situati a circa 15 metri di distanza. Da un’ispezione immediata sono stati trovati due manganelli telescopici e un nunchaku in legno, strumenti il cui porto è vietato dalla legge.

Il Questore di Varese, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza del locale per 30 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S..