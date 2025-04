Dazi, Gadda (IV): “Il sovranismo ci riporta all’età della pietra”

«La crisi che si sta manifestando nelle borse a causa dei dazi, rischiamo di vederla tra qualche settimana nei mercati rionali. Il sovranismo non porta all’età dell’oro ma all’età della pietra, con perdita di posti di lavoro e di posizioni competitive dell’Italia». Lo dichiara Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, vicecapogruppo e vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera, durante il question time con il ministro Francesco Lollobrigida.

«Quanto è straordinario il nostro Made in Italy già lo sappiamo – ha proseguito Gadda – oggi dal ministro mi sarei aspettata risposte concrete sulle misure da mettere in atto per arrestare la spirale negativa in cui rischiano di entrare imprese e famiglie. Purtroppo siamo ancora al “caro amico”».

Nel suo intervento, Gadda ha sottolineato le difficoltà crescenti che colpiscono il settore agroalimentare e la necessità urgente di strumenti economici adeguati: «Le imprese del settore hanno chiesto al governo misure immediate, risorse speciali per avere liquidità e accesso al credito. Questo perché le rimodulazioni del Pnrr e dei fondi di coesione non possono essere implementate in tempi rapidi. Non lo è nemmeno prendere i finanziamenti di Transizione 5.0 che non funziona, mentre Industria 4.0 del governo Renzi funzionava».

«Alle richieste delle imprese – ha concluso la deputata – il governo non sta dando risposta: la semplificazione burocratica, la sugar tax, che entrerà in vigore il primo luglio, lo sblocco dei progetti di filiera, le assicurazioni contro le catastrofi naturali. È un caos continuo».