Da Busto a Roma: Manuela Maffioli proclamata deputata
Dopo la rinuncia di Matteo Bianchi, l’assessora di Busto Arsizio assume ufficialmente il seggio lasciato da Umberto Bossi
Manuela Maffioli è stata ufficialmente proclamata deputata alla Camera, a Roma, subentrando nel seggio rimasto vacante dopo la scomparsa di Umberto Bossi.
Il passaggio arriva dopo il passo indietro di Matteo Bianchi, primo dei non eletti, che ha scelto di non tornare in Parlamento per proseguire il lavoro sul territorio.
Chi è Manuela Maffioli
Giornalista professionista e volto storico della Lega a Busto Arsizio, Manuela Maffioli porta a Montecitorio una lunga esperienza amministrativa. Già Vicesindaco e attuale Assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico, è nota per il suo attivismo nel promuovere il patrimonio culturale del territorio, come dimostrato dalla gestione del sistema bibliotecario e del B.A. Film Festival.
L’ultimo seggio di Umberto Bossi: Bianchi rinuncia, Manuela Maffioli accoglie con emozione
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