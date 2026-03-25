Da Busto a Roma: Manuela Maffioli proclamata deputata

Manuela Maffioli è stata ufficialmente proclamata deputata alla Camera, a Roma, subentrando nel seggio rimasto vacante dopo la scomparsa di Umberto Bossi.

Il passaggio arriva dopo il passo indietro di Matteo Bianchi, primo dei non eletti, che ha scelto di non tornare in Parlamento per proseguire il lavoro sul territorio.

Chi è Manuela Maffioli

Giornalista professionista e volto storico della Lega a Busto Arsizio, Manuela Maffioli porta a Montecitorio una lunga esperienza amministrativa. Già Vicesindaco e attuale Assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico, è nota per il suo attivismo nel promuovere il patrimonio culturale del territorio, come dimostrato dalla gestione del sistema bibliotecario e del B.A. Film Festival.